Carlos Bacca no se guardó nada: declaraciones sobre médico del Junior y salida de Quintero

Carlos Bacca se refirió por primera vez a las polémicas declaraciones que ofreció el exmédico del Junior, Javier Fernández, en las que aseguró que tenía una “lesión irreversible” en la rodilla derecha, lo cual generó preocupación en la hinchada por una eventual salida del equipo.

“Carlos tiene una lesión irreversible en su rodilla derecha, es un desgaste; permite correr, saltar, brincar, pero la velocidad de reacción se pierde considerablemente cuando está este deterioro en la rodilla. Uno puede hacer test físicos, pruebas de carrera o de fuerza, y Carlos las va a responder bien, pero de ahí a la situación de repentizar, tener potencia de arranque para cambiar de dirección, está por verse. Es un tema a conversar con el profe Hernán, con don Fuad y con Carlos”, dijo en su momento el especialista.

Hasta el momento no se habían conocido las palabras del delantero de 36 años, quien atendió a los medios de comunicación a las afueras de las instalaciones del club.

“Creo que son cosas que hay que hablar internamente; es el respeto, la imagen. Puede que haya una lesión, un desgaste, pero creo que hay profesionalismo. Hay que guardarle la información al paciente. Además, yo no sabía que él iba a dar esas declaraciones, pero lo respeto y cada uno actúa de la manera que es. Yo sé lo que tengo, lo que trabajo” expresó.

Asimismo, reveló que, a partir de esa situación, cambiaron cosas para bien luego de una charla que tuvo con Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez. “Hablé con el profe Bolillo y el profe habló conmigo. Y bueno, parece que todo cambió. Fue el punto negativo que se puede decir para que las cosas cambiaran y ahí en adelante el profe me dijo que me veía bien, que no sabía sobre esas declaraciones y que contaba conmigo”, agregó al respecto.

Sorpresa con la salida de Quintero

El delantero manifestó que lo tomó por sorpresa la salida de Juan Fernando Quintero, pero respetó que el volante tomara esa decisión.

“El tiempo que estuvo acá nos aportó bastante. Un ‘10′ como Juanfer cualquiera lo quiere tener, es un jugador diferente, que marca la pausa, que en pelota quieta puede desequilibrar un partido, pero ahora debemos adaptarnos a lo que quiere el profe”, concluyó.

Junior empezará el segundo semestre del año en Colombia recibiendo a Águilas Doradas el próximo sábado 15 de julio. Algunas de las contrataciones más importantes para el torneo son el arquero Santiago Mele, el defensor Emanuel Olivera y el delantero Gonzalo Lencina.