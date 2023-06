Preocupación con Carlos Bacca por lesión: “La ciencia no tiene solución para eso”

Las novelas en el Junior de Barranquilla parecen no tener fin. Una que sigue su desarrollo tiene que ver con Carlos Bacca, el experimentado delantero que no terminó bien el semestre y ha sido uno de los cuestionados por las directivas y el entrenador Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez para seguir en la institución.

El médico del equipo Tiburón, Javier Fernández, dio un parte médico poco alentador respecto al futbolista de 36 años. “Bacca tiene una lesión irreversible en su rodilla derecha. Este problema lo limita en muchas cosas como saltar y correr. La capacidad de reacción la pierde con este problema. Vamos a conversar esto con Don Fuad, el profesor Hernán y con Carlos”, dijo en atención a la prensa antes de evaluar la situación con las directivas.

Posteriormente, Fernández resaltó que el jugador se encuentra en una situación compleja, así como los dueños del club y el cuerpo técnico. “Es una pregunta difícil, quisiéramos saber qué hacer para que sea el mismo de antes”, comentó, mientras que sobre la lesión, aclaró que “en este momento la ciencia no tiene solución para eso”.

¿Junior busca rescindir su contrato?

Según las palabras de Giovanni Cárdenas en El VBar de Caracol Radio, se busca llegar a un acuerdo para que Bacca salga del equipo teniendo en cuenta su lesión. “El médico está para reunión con Carlos Bacca, no está para la competencia de 90 minutos en la liga y lo llamaron a rescindir su contrato. Él quiere una oportunidad, pero el doctor Fernández sabe que Bacca no está en plenas condiciones para competir por un tema de rodilla”, informó en el programa. “No está confirmado que Bacca arranque la liga para el próximo semestre”, complementó.

Por su parte, Bolillo Gómez no dejó pasar el tema del delantero y resaltó que tiene un aprecio grande por él, pero se encuentra en una situación compleja. “Siempre he querido a Carlos Bacca desde pelado, por su capacidad, sus triunfos que ha tenido, su historia grande. Es una persona que ha hecho mucho por el Junior. Acá está Carlos trabajando duro, es una situación que todavía no hemos resuelto, es un jugador que todo el mundo lo quiere, yo lo quiero”.

Bacca volvió al Junior a mediados de 2022 y desde entonces ha jugado 32 partidos con la camiseta del cuadro Tiburón. Durante el último semestre del año pasado, logró convertir 9 goles en 26 compromisos, pero su aporte para el más reciente torneo se fue apagando y pasó a anotar un tanto en 16 juegos.