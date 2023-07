Fuertes críticas a Bolillo Gómez por grotesco chiste en rueda de prensa del Junior

Junior de Barranquilla entró en la recta final de la pretemporada antes de iniciar la competencia oficial ante Águilas Doradas en la primera fecha de la Liga Colombiana.

El equipo, como de costumbre, fue uno de los protagonistas del mercado de fichajes con la llegada de varios jugadores, quienes fueron presentados en una rueda de prensa en la capital atlanticense.

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez fue uno de los que se robó las miradas en esta presentación, ya que fue la cara de la institución ante los medios y el encargado de tomar el micrófono para responder las inquietudes de la prensa.

Antes de los cuestionamientos de los medios de comunicación, el técnico antioqueño dio una introducción y puso sobre la mesa los objetivos y los criterios a tener en cuenta en el semestre. Uno de esos, es la perseverancia, a la que hizo énfasis con una analogía.

“Hay que perseverar. Una vez iba un cura con una monja en un taxi y el cura le mandaba la mano a la pierna a la monja y la monja quitaba la mano de la pierna y el cura volvía y le ponía la mano y se la volvía a quitar. Cuando el cura llegó a su sitio, le dice la monja ‘versículo 5 o 32 de la biblia’ y se bajó el cura emberracado del carro a ver qué quería decir ese versículo y decía perseverancia. Vamos a perseverar, no dejemos de luchar”, fue el mensaje que dio el entrenador de 67 años.

No obstante, este comentario no cayó bien en las redes sociales, ya que fue tomado como grotesco. Incluso, se puede ver al futbolista Steven Rodríguez llevarse la mano a la cara y hacer gestos de negación ante tal intervención y otros permanecieron serios.

Bolillo Gómez y su versión sobre la salida de Quintero

Una de las inquietudes que esperaban ser resolvidas por parte del entrenador era sobre la razón de la salida de Juan Fernando Quintero del equipo apenas seis meses después de haber aterrizado en Barranquilla. Mucho se especuló sobre una mala relación del Bolillo con el jugador, pero fue el propio entrenador el encargado de dar la “versión verdadera”.

“La salida de Juanfer se da de la manera en que la voy a decir, cualquier cosa que diga otra persona o si Juanfer dice algo distinto, eso no es verdad”, inició diciendo Gómez. “Hicimos dos partidos amistosos donde Juanfer fue titular, después del partido contra Unión Magdalena les dije, ‘muchachos, voy a buscar variantes porque el equipo no anda bien’. Me reuní con ellos y dije cuáles iban a jugar. Le dije a Juanfer, ‘vas a pasar al otro equipo y Carlos Bacca va a pasar a este equipo, te voy a llevar de a poco, hace cuatro meses no juegas y te está costando’. Al otro día me llama Don Fuad y me pregunta que qué pasó con Juanfer y me quedé sorprendido”, agregó al respecto.

“Nunca tuve discusiones con él, no he tenido problemas con nadie en Junior. Esa es la manera en que se va, no se fue porque Junior no quisiera pagarle, ni por problemas conmigo, con nadie tuvo problemas. Al otro día fue y se despidió de nosotros formalmente. No inventen, al que le caiga, esa es la explicación”, concluyó Hernán Darío Gómez.

Junior debutará en el campeonato ante Águilas Doradas en condición de local el próximo sábado 15 de julio. El objetivo del equipo será ingresar a los cuadrangulares y pelear por el título, luego de quedar en deuda en el primer semestre del año por no clasificar a instancias definitivas.