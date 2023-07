Juanfer Quintero da su versión sobre la salida del Junior ¿contradijo a Bolillo Gómez?

La novela de la salida de Juan Fernando Quintero del Junior de Barranquilla tuvo dos nuevos episodios. En primera medida, el entrenador, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez dio su versión de los hechos, la cual, según él era la “verdadera”.

“Hicimos dos partidos amistosos donde Juanfer fue titular, después del partido contra Unión Magdalena les dije, ‘muchachos, voy a buscar variantes porque el equipo no anda bien’. Me reuní con ellos y dije cuáles iban a jugar. Le dije a Juanfer, ‘vas a pasar al otro equipo y Carlos Bacca va a pasar a este equipo, te voy a llevar de a poco, hace cuatro meses no juegas y te está costando’. Al otro día me llama Don Fuad y me pregunta que qué pasó con Juanfer y me quedé sorprendido”, explicó en rueda de prensa de la presentación del equipo.

“Nunca tuve discusiones con él, no he tenido problemas con nadie en Junior. Esa es la manera en que se va, no se fue porque Junior no quisiera pagarle, ni por problemas conmigo, con nadie tuvo problemas. Al otro día fue y se despidió de nosotros formalmente. No inventen, al que le caiga, esa es la explicación”, agregó el técnico antioqueño:

La versión de Juan Fernando Quintero

Posteriormente, el futbolista dio su versión de los hechos en diálogo con Win Sports, aunque no negó lo dicho por el Bolillo y aseguró que esas declaraciones no le cayeron mal.

“Hay algo que es incuestionable y es la forma en que el profesor juega. Por mis características y lo que viví, lo que sentí es que no encajaba, no me sentía bien y no iba a explotar mis cualidades”, inició diciendo el futbolista.

“Ahora volvemos a la pretemporada, veo lo que pasa con amigos míos del equipo. Sale el capitán histórico, después lo de Bacca. Empiezo a ver los entrenamientos y muchas cosas. Empiezo a sentir que yo no encajo y es la realidad. No encajo en un sistema que es incuestionable, yo no encajo. No tengo ningún problema con correr, saber correr o tener formas en el campo donde pueda ser productivo”, agregó.

Así las cosas, según lo explicado, se trató de una razón personal por el hecho de no encajar en el estilo de juego. De hecho, había sido utilizado como doble delantero en los partidos de pretemporada.

“Lo digo desde el corazón. En el futbol cuando firmas un contrato nadie te asegura la titularidad, eso es clarísimo. Le digo al señor Fuad, que es un fenómeno, que no encajo, es simple. Un mes antes de la pretemporada les digo que qué quieren hacer, voy a traer a mi familia y estoy enfocado al 100%. Me dijeron, ‘usted está en el proyecto’. Se especula en Junior que el que iba, iba a robar. Yo en ningún momento fui a robar, fu a ser feliz”, agregó.

¿Habló con Bolillo?

“En alguna ocasión lo busqué y le dije: ‘tenemos tiempo de conocernos’, simplemente. No tengo nada en contra del profesor Hernán Darío Gómez. Si tuviera algo en contra, no voy y me despido a su oficina de uno en uno”.

¿Tomó mal lo dicho por Bolillo?

“A mí realmente no me caen mal. No voy a juzgar ni a entrar en eso. Doy mi punto de vista y ya está. A mí no me cayeron mal. Tomé la decisión de decir que no soy capaz de seguir, no encajo y fui a donde don Fuad y ya está. Es una decisión respetable”.

Su llegada el Junior

“Fui porque el señor y entrenador Arturo Reyes me llama. Un entrenador lo potencia a uno o lo frustra. Eso no quiere decir que el profesor Hernán Darío sea malo, jamás, lo admiro mucho, tengo buena amistad con el hijo y lo respeto”.

Está en el mercado

“Estoy escuchando ofertas, no niego que tengo, lo dije antes de iniciar la pretemporada. Estoy tranquilo, llevándolo con calma y enfocándome en lo otro y no quiero gastar más energía en el tema”.

Lo que hizo en River “basta”

“River es mi casa siempre, tengo buena relación con el presidente. No creo que sea ahorita oportuno ir. Creo que ya lo que he hecho y lo que hice basta y sobra (…) Amo a River. No es el momento para hablar de eso, siempre tengo la mejor relación y las puertas abiertas. Ellos saben que están en mi corazón y soy un privilegiado”.

Millonarios no es real

“Tengo buena relación con el doctor Serpa y con el profe Gamero hace muchos años, hablamos mucho de fútbol. Él sabe que lo admiro, pero hablar de Millonarios no es real. El doctor Serpa es un fenómeno, siempre hemos tenido buena relación. Hoy lo que se ve en Millonarios es muy diferente, es un equipo que ha evolucionado. Nada es cierto”.