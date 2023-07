La verdadera historia del hombre muerto tras fantasía sexual

Bucaramanga

Cinco días después de conocerse la muerte de Carlos Eduardo Sánchez Muñoz, el hombre de que usó un recipiente de 55 galones al parecer para cumplir una fantasía sexual en un motel en la vía antigua a Floridablanca, se conocieron más detalles.

Caracol Radio habló en exclusiva con el joven de 18 años que acudió a la habitación #4 del motel, en compañía de una mujer para tener el encuentro sexual de pareja.

Contó que dicha fantasía sexual no fue acordada y que por el contrario él y su pareja desconocían que su hermano de crianza e infancia, estaba dentro de la caneca con dos agujeros y una sábana blanca encima simulando una mesa.

“Yo no sabía que él estaba ahí. Él me dijo que quería hacerme un regalo por mi cumpleaños y porque se iba del todo para Medellín, nos reservó una habitación y nos dijo todo, la hora a la que debíamos llegar. Llegamos y vimos un tanque con un mantel blanco y un florero pero pensamos que hacía parte de la decoración. De hecho él me mandó un audio en donde me decía que a esa hora tenía otras cosas por hacer”, dijo el hombre que el pasado viernes estuvo en la habitación de motel.

Aseguró que inicialmente estuvieron por 3 horas en la habitación y que posteriormente recibieron una llamada de la recepción con la que les informaban que les extenderían el servicio por una hora más, hecho que le pareció raro.

“A mí sí me pareció raro pero dije bueno, gracias. Nunca escuchamos nada, ni respiraciones ni nada. En un momento sí escuchamos como si hubieran golpeado duro la puerta y se nos hizo raro pero seguimos. Él era mi hermano de infancia, lo crió mi papá desde pequeño y era de mi entera confianza pero nunca creímos ni supimos que estaba ahí. Yo quedo con la boca abierta después de todo”. manifestó.

Dijo que supo de la muerte de su hermano de crianza hasta el sábado cuando fue requerido por la Fiscalía General de la Nación y le notificaron que había fallecido después de que al parecer inhalara una sustancia química que había estado en el recipiente, hecho que lo dejó asombrada.

El hombre que salió del motel sin saber de la existencia de su amigo y hermano aseguró que está al frente de los testimonios que le han pedido las autoridades y que la investigación avanza tras el fallecimiento del hombre en la clínica Bucaramanga tras posible intoxicación.