Hasta 9 de años de cárcel podría pagar Óscar Iván Zuluaga, según experto

Óscar Iván Zuluaga. Foto: Sebastián Barros / Long Visual Press / Universal Images Group via Getty Images

El pasado 16 de junio la Fiscalía anunció que imputará cargos al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, y a su hijo David Zuluaga, por el presunto ingreso de dineros de Odebrecht a su entonces campaña presidencial.

La Fiscalía imputará al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular, porque, según las declaraciones que entregó el exdirector de INVÍAS, Daniel García Arizabaleta, el excandato del Centro Democrático recibió y no reportó 1′610.000 dólares que le entregó la constructora brasileña para cubrir la contratación del publicista ‘Duda’ Mendoça.

Las evidencias dan cuenta de que Zuluaga, al parecer, tenía conocimiento del aporte ilícito y unos audios revelados por la revista Semana, que entregó Arizabaleta, darían cuenta del conocimiento del delito.

Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, explicó en 10AM Hoy por Hoy de Caracol radio, que la sanción podría oscilar hasta en 9 años de prisión.

“Tenemos fecha y hora para una imputación de cargos. Y aquí en Colombia tenemos una situación y es que no se van a sumar, el enriquecimiento ilícito de particulares que da 15 años de cárcel no se suma con el de fraude que da 12, ni se suma con el de falsedad que da 9, no se suman como sucedería con Estados Unidos”, dijo.

Y aseguró que se expone a un proceso largo y difícil con estas grabaciones “que fue tomada por una persona que la reconoce es una prueba que va a jugar en contra del doctor Iván Zuluaga, tiene toda la validez, toda la admisibilidad frente a un juez de la República y yo creo que va a ser un juicio largo, difícil, en el que en el evento de ser condenado y vencido en juicio, si podría ser de prisión y podría superar los 9 años de cárcel, porque hablamos de un delito delicado, que es el de enriquecimiento ilícito de particulares, es el más delicado y el que le cierra las puertas a la prisión domiciliaria”.

El abogado Bernate aseguró que a Zuluaga difícilmente le quedaría debajo de los 9 años, es un escenario posible y que teniendo las evidencias que hay, lo más recomendable es llegar a un acuerdo y un principio de oportunidad.

