Tito Nieves: “la vida no se hizo para entenderla, se hizo para vivirla”

En 10 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio estuvo Tito Nieves hablando sobre su canción Soy, la cual se volvió a grabar junto a Gilberto Santa Rosa, y haciendo un breve repaso de su vida y carrera artística. “Yo le conté a Willie que algún día quería grabarla algún día”, recuerda.

Tito Nieves se crió en Nueva York desde muy pequeño, después de que sus padres decidieran migrar dejando atrás a Puerto Rico. Por esta razón, Nieves tiene como primera lengua el inglés, “mi papá me hacía hablar español en la casa”, reveló. Su padre trabajó con una empresa electrónica y su madre fue ama de casa.

También comentó de dónde proviene su talento excepcional con la música, “mi padre tocaba guitarra y MI tío miguel angel amadeo había compuesto canciones para Héctor Lavoe y el Gran Combo de Puerto Rico”contó. Sin embargo, su camino en la música no empezó a través de la salsa sino de la mano del rock en inglés: Elvis presley, los Beatles, Rolling Stones. No fue hasta que un día escucho a Willie Colón y Héctor Lavoe por radio que la salsa se cruzó por su vida y no lo dejó nunca más.

“Yo me inicié en la música en 1975 como corista de una orquesta local, me hago cantante principal en 1977. Cuando estuve cantando en un club nocturno se empezó a correr la voz de que había un muchacho con una voz particular”, narró Nieves, “un día Héctor Lavoe me llamó -continúa- y yo pensé que era una broma. Me preguntó si quería hacer parte de su agrupación. n ese momento sentí mariposas. No lo creía”.

Su paso por el consumo de drogas y la muerte de su hijo

El cantante de salsa también recordó los 10 años que estuvo inmerso en el consumo de estupefacientes, “yo entré a la droga pero me dieron la sabiduría para salir”, contó. Nieves tuvo aproximadamente cinco tratamientos para abandonar el conusmo de drogas y ya lleva 32 años totalmente rehabilitado.

Con respecto a su hijo, comentó que él mismo sufrió de cáncer a la edad en que murió su hijo. Recordó que “antes de una cirugía le escribí una carta a Dios diciéndome que me dejara cantar mi última canción” milagrosamente se salvó. Lastimosamente su hijo no corrió con la misma suerte, y a los 24 falleció de cáncer. “Dejé de creer en dios”, confiesa.

No obstante, se pudo reponer de ese difícil momento, del cual salió la canción “Fabricando fantasías”. Ahora tiene el lema de vida “la vida no se hizo para entenderla, se hizo para vivirla” y agradece por todo lo que ha vivido para llegar a donde se encuentra hoy.

Sigue creyendo que mientras haya colombianos habrá salsa y agradece a sus fans en Colombia y toda latinoamérica.