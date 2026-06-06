No hubo acuerdo entre Gobierno y comunidad por protestas en peajes de la vía Bucaramanga a Bogotá

La más reciente mesa de diálogo sobre la situación de los peajes en la Ruta 45 en Santander, concluyó sin un acuerdo definitivo entre las autoridades y los líderes de la protesta, informó el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán.

Según el funcionario, durante los últimos meses se han realizado más de diez mesas técnicas virtuales y varios encuentros presenciales para buscar soluciones frente a la problemática de los peajes que actualmente operan de manera atípica en el departamento.

Lea también: Familia del niño hallado muerto en un río de Tona en Santander convoca velatón para exigir justicia

Durante la última reunión, participaron entidades del orden nacional, departamental y representantes de las comunidades.

Sin embargo, al cierre del encuentro, los líderes manifestaron que algunos de los compromisos adquiridos no se han cumplido en su totalidad, por lo que insistieron en mantener levantadas las talanqueras, en los peajes de Curití, Tres Piedras y Saboyá.

Hernández, señaló que aunque existen avances institucionales y varias acciones ya están en ejecución, no fue posible alcanzar una concertación.

Agregó que desde la Gobernación de Santander y las demás entidades se continuará con el acompañamiento interinstitucional y la promoción de nuevos espacios de diálogo para avanzar en una solución.

Podría interesarle: Santander activa plan especial para el puente festivo: se movilizarán más de 90 mil vehículos

El secretario del interior departamental indicó además que las autoridades seguirán actuando dentro de los lineamientos establecidos por el Decreto 003, con el objetivo de garantizar el diálogo, la concertación y el retorno a la normalidad en los corredores viales afectados.

Escuche Caracol Radio en vivo: