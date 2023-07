Egan Bernal se refiere una vez más sobre el presidente Gustavo Petro

Pese a que los deportistas colombianos suelen estar alejados de la política, el reconocido ciclista colombiano Egan Bernal ha decidido hacer a un lado la postura tradicional de quienes representan el país por su desempeño deportivo. De esta manera, Bernal decidió hablar de nuevo sobre la política colombiana.

En esta ocasión las afirmaciones del ciclista colombiano ocurrieron luego de que fuera entrevistado por la Revista Semana. Allí el deportista no solo habló de su desempeño reciente durante el Tour de Francia y lo que espera en los próximos días, sino que además fue muy específico sobre lo que piensa del actual presidente colombiano.

En este sentido, Egan Bernal comentó que aunque su voto durante las elecciones presidenciales pasadas no fueron por el presidente, él espera que Gustavo Petro trabaje de la mejor manera por el país y logre desarrollar acciones positivas en beneficio de la ciudadanía.

Del mismo modo, el deportista mencionó que no tiene nada que ocultar frente a su tendencia y postura política, pues en las elecciones presidenciales del 2022 quedó demostrado cuál era el candidato que deseaba que ganara en segunda vuelta, Rodolfo Hernández.

“Del tema político creo que todo el mundo supo cuál era mi posición. Después de las elecciones lo único que uno desea es lo mejor para el presidente del país, igual, en todo caso, es el presidente”, detalló Bernal.

De igual forma, el ciclista colombiano mencionó que espera que el presidente Gustavo Petro en los años que le quedan como jefe de estado esté rodeado de sabiduría para que tome las decisiones que le convienen al país.

“La gente eligió a Gustavo Petro y espero que sepa gobernar con sabiduría, que es muy complicado, y desearle lo mejor. Ya va un año, quedan tres y pues ojalá que lo haga de la mejor forma”, afirmó el ciclista.

Ahora bien, recordemos que en abril del 2022, antes de la segunda vuelta presidencial, el deportista se refirió al entonces candidato presidencial Gustavo Petro. Luego de esto, Bernal fue fuertemente criticado en redes sociales.

El comentario que comenzó todo fue el siguiente: “No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años”, dijo Bernal.

Pese a que el ciclista no se refirió al entonces candidato, los petristas dieron por sentado que Bernal se refería a Petro. La discusión se alargó y el ciclista mencionó que no es de extremos y que para él no esta bien regalar dinero, que por el contrario la ciudadanía debe trabajar para tener una vida digna.