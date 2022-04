Egan Bernal habría lanzado fuerte pulla a Gustavo Petro por "regalar plata"

Egan Bernal, tras su accidente, se ha mostrado bastante participativo en su cuenta de Twitter sobre temas políticos. Esta vez, dejó una crítica a Gustavo Petro, aunque no lo mencionó.

Lea más:

El ciclista explicó que "es sentido común" que regalar dinero no iba a funcionar mucho tiempo, haciendo referencia al tema de "impresión de dinero".

"No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años", dijo Egan Bernal.

Por el momento, el candidato presidencial del Pacto Histórico no se ha manifestado sobre el tema.