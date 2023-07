Eddy Merckx y sus elogios a Egan Bernal: “Regresó mejor que en el Tour de hace tres años”

Eddy Merckx, legendario exciclistas belga. (Photo by Mark Van Hecke/Getty Images)

Ya inició el Tour de Francia 2023 y Egan Bernal ha sido una de las sorpresas. De momento se ha mantenido en la parte alta de la carrera e incluso se posiciona como el mejor colombiano de la competición. Eso sí, todavía está lejos de Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, los llamados a luchar por el trofeo del certamen.

Al respecto habló Eddy Merckx, para muchos el mejor ciclista de la historia, en Deportes Caracol Domingo. Se refirió a la superioridad de Pogacar respecto a los demás competidores, elogió el regreso de Egan e incluso aprovechó para opinar respecto a la posibilidad de que Mark Cavendish le arrebate uno de sus récords.

Merckx también quiso dedicarle unas palabras a Nairo Quintana, quien finalmente no encontró equipo para poder disputar el Tour. El boyacense por lo pronto continúa inactivo.

Pogacar tiene la ventaja en el Tour

Eddy Merckx no ocultó su favoritismo por Tadej Pogacar, a quien considerá “más completo” que Vingegaard y en dicho sentido lo pone como principal favorito a la consagración en París. De lograrlo, el esloveno sumará su tercer Tour con tan solo 24 años.

Advirtió además que segurmanete el danés ataque a Pogacar cuando empiece la alta montaña, pero aún así no le ve chances de sacarle ventaja alguna. Y es que en su opinión el esloveno “está mucho mejor que el año pasado”.

Además del tema de los favortios, Merckx agregó que Wout van Aert es otro de los destacados del Tour por ser un “buen corredor” y servir de gran ayuda para Vingegaard, pero en su opinión perdió en este arranque de competencia “la opción de ganar etapa”.

Récord en peligro

En cuanto al record que comparte con Mark Cavendish en cuanto a número de etapas ganadas en el Tour (ambos suman 34), Eddy Merckx apuntó que no tiene problema con ello porque igualmente seguirá siendo el más veces ganador del Tour.

Vale aclarar que entre sus logros está: cinco veces ganador del Tour, mismo número de victorias en el Giro de Italia y una Vuelta a España. Asimismo conquistó en tres oportunidades la París-Niza y tiene en su vitrina una Volta a Cataluña, un Tour de Romandía, un Critérium del Dauphiné y una Vuelta a Suiza. Leyenda absoluta.

Ciclistas colombianos

Finalmente Merckx aseguró que lo tiene “sorprendido” el nivel mostrado por eEgan Bernal en el presente Tour de Francia y calificó de “increíble” el hecho de verlo regresar de tal manera, teniendo en cuenta el accidente que tuvo hace año y medio.

Es más, en su opinión Egan está realizando, de momento, una mejor presentación que le hecha hace tres años (2020), certamen en el que llegaba como campeón vigente, pero en el que tuvo que retirarse por dolores de espalda y rodillas cuando estaba segundo en la general.

Respecto a los demás colombianos, el belga de 78 años indicó que a pesar de que han perdido mucho tiempo en las primeras etapas, seguramente podrán recomponer camino cuando llegue la alta montaña.

Y en cuanto al caso Nairo Quintana, reconoció que es “una lástima” no poder verlo competir en las dos grandes carreras de este año. Incluso advirtió que “no es positivo” ni para él ni para la gente que un pedalista de su nivel se pierda el Tour por cuestiones que no se entienden.