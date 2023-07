Perico Delgado opinó sobre Nairo: Es una injusticia... el mundo del ciclismo es hipócrita

El Tour de Francia 2023 inició con dos etapas sumamente pesadas para los competidores. La montaña ha sido protagonista en la apertura de la competición y de a poco se han ido perfilando los favoritos. Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar son sin lugar a dudas los máximos aspirantes.

Pablo Delgado, recordado exciclista español, habló en Deportes Caracol Domingo sobre la lucha que tendrán durante las próximas tres semanas Vingegaard y Pogacar, así como admitió sentirse sorprendido por el nivel demostrado por Egan Bernal en su regreso al Tour. Precisamente el oriundo de Zipaquirá es el mejor colombiano de la vigente edición. De momento está ubicado en la casilla 22.

‘Perico’, como se lo apoda, aprovechó además para dar su opinión respecto a la complicada situación que vive Nairo Quintana y su lucha con la Unión Ciclística Internacional (UCI). Delgado calificó de “injusticia” lo que vive el boyacense.

Un Tour diferente a los demás

Inicio pesado: Este Tour de Francia es un poco atípico porque ha empezado con etapas más duras. Habitualmente suele ser una semana de recorridos llanos y una que otra contrarreloj. Este año desde el primer día ha sido la montaña la que es protagonista, aunque no lo suficientemente exigente. Pogacar se ve un poco mejor, pero no dejan de ser tres semanas. Ahora hay corredores fuertes que en esa última semana les puede pasar factura el desgaste.

Estrategia conservadora de Jonas Vingegaard: Vingegaard debe respetar a Pogacar. El último enfrentamiento entre ellos fue hace poco en la París-Niza. Allí Pogacar le atacó y él respondió, más adelante Pogacar contraatacó y lo dejó fundido. Teniendo en cuenta de que el Tour es largo, Vingegaard tiene instrucciones claras de ir a rueda sin atacar ni contraatacar. Seguro ha querido hacer un contraataque, pero se aguanta porque tiene enfrente un corredor diferente.

Victor Lafay puede dar la sorpresa: Siempre en las grandes vueltas hay un corredor que llega en gran momento. Recuerdo a (Julian) Alaphilippe, que nunca fue aspirante a ganar el Tour y estuvo muy cerca en el de Egan. (Victor) Lafay es un corredor muy completo y corre en casa. Ayer y hoy ha demostrado que está cerca del nivel de Pogacar y Vingegaard, puede ser la sorpresa. En la quinta y sexta etapa tenemos las primeras etapas de montaña de verdad, con los Pirineos. Tiene 27 años, está preparado y la moral que tiene es muy alta. Puede ser un corredor a tener en cuenta, no sé si le dé para el podio, pero sí para ser la revelación.

Francia tiene sus esperanzas en David Gaudu: Que haya una sola contrarreloj y que sea dura, no para especialistas, significa que en Francia buscan ese corredor que les dé aspiraciones a ganar un Tour. David Gaudu, que es quien puede luchar por ese podio, no es un gran especialista en la crono respecto a Vingegaard y Pogacar. No poner una crono para que Gaudu pueda defenderse mejor respecto a sus rivales, que son especialistas, además de grandes escaladores. Se le da una opción al ciclismo francés para no estar muy lejos de estos dos corredores y aspirar a ver un ciclista francés en lo más alto nuevamente. Para ganar lo tiene difícil, pero realizar ese recorrido con una crono corta y dura se hace para beneficiar a corredores como Gaudu, o en su momento a Carapaz y Enric Mas, los dos que han sido bajas. Se busca beneficiar a los escaladores puros respecto a los hombres completos.

Ciclistas colombianos

Sorpresa por Egan Bernal y posibilidad de hacer podio: De momento no veo otro favorito además de Pogacar y Vingegaard. Uno pudo ser (Richard) Carapaz, pero la desgracia lo ha sacado de carrera. Nos ha sorprendido para bien Egan Bernal, lo veo francamente bien, no al nivel de los otros dos, pero está cerca. Lo veo con una convicción de luchar por estar en el podio. Me está gustando mucho en estas primeras etapas duras por el ritmo al que se está corriendo y Egan está demostrando que tiene un sitio dentro de los 5 primeros. Egan puede ser ese tercer hombre.

Difícil situación de Nairo Quintana: Es una injusticia lo que está viviendo Nairo. Acá debemos acogernos a las reglas del juego y si en las reglas el Tramadol no es un positivo y se puede competir, no sé por qué esa ansia de privar al corredor de encontrar equipo y competir. Es una injusticia muy grande, es una sensación de impotencia para el corredor. Nadie le niega correr ni un sitio, pero nadie le da esa opción. Es un poco hipócrita de parte del mudo del ciclismo hacia él. Yo creo que se merece ser corredor como lo ha sido siempre, se merece disputar la carrera. Es una sensación lamentable lo que ocurre con Nairo. Siempre que puedo le mando mi apoyo y mis ánimos de seguir intentado. Pasa que el mundo del ciclismo a veces niega algo. Siempre mis ánimos para él para que resuelva su situación y a la UCI que nos sancione sin un motivo real a la hora de poder competir.