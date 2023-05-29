María Fernanda Cabal quiere ser presidenta de Colombia: “Tengo una obligación moral”

En 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, a propósito de la entrevista que concedió al diario El País América, en la que manifestó que ha llegado su momento de emprender carrera para llegar a la presidencia de la República.

“Cuando uno tiene un deseo, tiene la obligación de materializado con acciones. Aquí nos estamos moviendo en el país recogiendo las inquietudes de los colombianos. Este país necesitaba la sobredosis del veneno comunista para darse cuenta que comprar fantasías revolucionarias arruina la vida de cada uno”, comentó María Fernanda Cabal.

¿Por qué quiere llegar a la Presidencia?

De acuerdo con la senadora María Fernanda Cabal, toda su vida ha sido dedicada a ayudar a los demás y considera que tiene una obligación moral en un país tan desigual en diferentes ámbitos:

“Puede ser un prejuicio, mi formación, pero quienes hemos tenido unos privilegios en un país con tanta riqueza y pobreza tenemos la obligación moral de sacar adelante a los demás. Soy empresaria, he generado riqueza y sé de las dificultades que significa hacer una, y más donde todas las leyes van en contravía al sentido común”, reiteró María Fernanda Cabal.

Su postura sobre Álvaro Uribe e Iván Duque

Entre tanto, María Fernanda Cabal realizó un análisis sobre el papel que ambos desempeñaron en la presidencia. Por el lado de Álvaro Uribe, cree que su corazón sigue siendo liberal y también inclinó su postura por el trabajo ligado a los subsidios.

“Los subsidios deben ser estructurales, pero creo más en el crédito y la generación de empleo. Ahí empezamos a tener diferencias, obviamente normales. Él tuvo mucho auxiliador, colaborador de izquierda como el padre Francisco De Roux. Yo no tendría personas así en mi gobierno”.

Sobre Iván Duque, Cabal afirmó que le parece un hombre bueno, pero “poco preparado” para la presidencia de un país tan complicado como Colombia, más aún por cuenta de su línea progresista con temas fundamentales como el cambio climático

“Se le olvida a los mamertos que para la transición energética se necesita minería, minería y minería”, reiteró.

En el caso puntual de las elecciones municipales en España, Cabal se mostró satisfecha por los resultados y consideró que es el inicio para dar un cambio de giro a las políticas de ese país:

“Me gustó gustó todo porque significa que la receta socialista trajo la destrucción y la gente se aburrió. Por fortuna hay transparencia electoral y los votos no se cuestionan en España. Soy más cercana a Vox, sin dejar de entender que PP (Partido Popular) es el partido mayoritario. Uno no puede decirle que sí a las pretensiones de la izquierda para acomodarse, hay que aplicar la autoridad uy el orden”, dijo.

Entre tanto, aterrizando sus diferencias ideológicas con las de Gustavo Petro, Cabal fue enfática y reiteró que el presidente ha fallado en llevar personas “sin estatura” para los cargos, haciendo referencia al remezón miniterial y no quiere progresistas en un eventual gobierno suyo, ya que considera que hay que darle a la población las herramientas necesarias para generar riqueza.

“Petro lleva un gabinete sin estatura para los cargos. Como el caso de minas, defensa y agricultura, el país se va a pique. Esto es un desastre, no quiero progresistas, porque en el gobierno vamos a pensar en la gente”, sentenció.