“Si tiene alguna inquietud, a sus órdenes”: canciller se abre a nuevas reuniones con Uribe

Colombia

Luego de reunirse con el expresidente Álvaro Uribe, para abordar sus preocupaciones de cara a la sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, el canciller Álvaro Leyva entregó detalles sobre lo discutido con el exmandatario.

“Hablamos sobre todos los temas que van a ser objeto de atención hoy en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Pero le dio mucho énfasis a su posición frente a Venezuela. Cada cuál tiene su propia opinión, la política nacional es una, y en torno a esta hay muchas opiniones”, indicó Leyva.

Por eso mismo, habiéndose declarado ’muy complacido con la visita’, el ministro se mostró abierto a la posibilidad de una nueva reunión. “Yo le dije que cuando fuera necesario, si él tenía alguna inquietud, alguna pregunta por hacer, alguna aclaración que se le pudiera proveer, que estaba a las enteras órdenes. Tengo una buena relación con el presidente Uribe”, añadió.

Leyva también se pronunció sobre el levantamiento de la norma, que le permitía a Estados Unidos rechazar a ciudadanos que hayan entrado irregularmente a ese país. Dijo que “hasta el momento estamos en una etapa preparatoria, y naturalmente no van a ser solamente en Colombia, sino en otros sitios”.