“Si tiene alguna inquietud, a sus órdenes”: canciller se abre a nuevas reuniones con Uribe
Tras un primer encuentro con el expresidente Álvaro Uribe, el canciller Álvaro Leyva dijo estar presto para seguir discutiendo sus cuestionamientos.
Colombia
Luego de reunirse con el expresidente Álvaro Uribe, para abordar sus preocupaciones de cara a la sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, el canciller Álvaro Leyva entregó detalles sobre lo discutido con el exmandatario.
“Hablamos sobre todos los temas que van a ser objeto de atención hoy en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Pero le dio mucho énfasis a su posición frente a Venezuela. Cada cuál tiene su propia opinión, la política nacional es una, y en torno a esta hay muchas opiniones”, indicó Leyva.
Por eso mismo, habiéndose declarado ’muy complacido con la visita’, el ministro se mostró abierto a la posibilidad de una nueva reunión. “Yo le dije que cuando fuera necesario, si él tenía alguna inquietud, alguna pregunta por hacer, alguna aclaración que se le pudiera proveer, que estaba a las enteras órdenes. Tengo una buena relación con el presidente Uribe”, añadió.
Leyva también se pronunció sobre el levantamiento de la norma, que le permitía a Estados Unidos rechazar a ciudadanos que hayan entrado irregularmente a ese país. Dijo que “hasta el momento estamos en una etapa preparatoria, y naturalmente no van a ser solamente en Colombia, sino en otros sitios”.