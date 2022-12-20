María Fernanda entregó su pronóstico para 2023: “será fatal” con el Gobierno Petro

A menos de once días que concluya el 2022, la congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, pronosticó que el próximo año será “fatal” para Colombia con Gustavo Petro en la presidencia.

Así lo reveló la senadora, quien se ha erigido como una de las abanderadas de la oposición, en una entrevista con la periodista española Eva Rey, en la que aseguró que una de las principales razones para predecir este destino es la supuesta “incapacidad de la izquierda para gobernar”.

Un año “fatal”

“Va a ser fatal, fatal, fatal, en todo sentido. Primero por la incapacidad de la izquierda de gobernar. La izquierda es experta en propaganda para destruir al adversario”, señaló la parlamentaria del Centro Democrático en medio de la entrevista en la que estuvo en compañía de

Asimismo, señaló que una de sus mayores preocupaciones frente a las decisiones que puede tomar el Gobierno del Pacto Histórico, el cual es considerado el primero netamente de izquierda en la historia republicana de Colombia, es el supuesto desmantelamiento de la fuerza pública. “Con la obsesión de Petro de hacer un barrido y una purga”.

La culpa es de Iván Duque

Por otra parte, Cabal culpó al expresidente Iván Duque como uno de los responsables de que Gustavo Petro llegara al poder, asegurnado que le parecía muy triste que hubiera sido un gobierno del mismo Centro Democrático el que “terminara pavimentándole la vía a la izquierda” para que llegara a la Casa de Nariño.

“El trato del Gobierno de Iván Duque fue fatal. Uno no tenía acceso, como tenía ministros santistas o traídos desde otros escenarios. Yo creo que los ministros decían: ‘bueno y esta señora a qué viene’. Ninguno reconoció que estaban allá por el esfuerzo electoral que habíamos hecho todos con el presidente Álvaro Uribe”, señaló la senadora para el programa Desnúdate con Eva.

De igual manera, aseguró que a Iván Duque le faltó mucha contundencia para defender a la ciudadanía durante su mandato.

Por otra parte, la senadora le reconoció a la periodista española que había uno que otro miembro rescatable dentro del actual gabinete; sin embargo, señaló que no le daban confianza ni el canciller Álvaro Leyva, ni considerabl destacable la gestión del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo; ni del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, del que se refirió como un “extraterrestre”.

No obstante, reconoció que deseaba que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, pudiera tener una buena gestión; sin embargo, señaló que iba a ser complejo debido al ambiente y a los retos a los que se enfrenta.

Presidenta 2026

Por último, la senadora le reveló a Eva Reyes que su propósito es ser candidata presidencial en 2026, no obstante, reconoció la necesidad de fortalecer

“Yo no puedo ser desleal con la persona que me dio la oportunidad de llegar a donde llegué. Yo no desconozco la gente que en la vida a mí me ha dado la mano. Para mí Uribe es el mejor presidente en los últimos 100 años en Colombia. Siento que el partido quedó destruido después del gobierno de Duque. Yo quiero que el partido crezca, pero tiene que entender que en estas regionales tiene que ir aliado con otros partidos.