Las preocupaciones de Uribe frente a la legalización de la marihuana en Colombia

El expresidente Álvaro Uribe plantó su férrea oposición a legalizar el consumo de la marihuana

Desde un foro regional del Centro Democrático en la ciudad de Villavicencio, el expresidente Álvaro Uribe dio a conocer los motivos por los que se opone a la propuesta de regular el cannabis con fines recreativos en Colombia. Los denominó ‘15 puntos cortos contra la propuesta de legalizar la marihuana’.

El exmandatario considera que el país tiene un política razonable y no inhumana frente al consumo, aunque reconoció que su postura podría deberse a que “quizás esto sea porque soy muy viejo, pero lo digo desde el corazón, como padre de familia y abuelo”.

Los 15 motivos de Uribe para decirle no a la marihuana recreativa

El expresidente los enumeró y mencionó textualmente:

1. Colombia permite el uso científico y medicinal; está autorizada por tratados internacionales desde los años 1960. Incluso se permite el uso terapéutico; si un médico receta una de estas drogas, por ejemplo, para curar una adicción, el país lo permite.

2. Colombia no criminaliza el consumo ni la dosis personal.

3. Colombia da prioridad a la prevención y a la rehabilitación. Sin embargo, el Estado ha quedado pequeño.

4. En Colombia se hizo un esfuerzo, apenas de mediana intensidad, para decomisar la droga.

5. Legalizar el uso recreativo de la marihuana atenta contra los derechos de los niños y de los adolescentes.

6. Los científicos afirman que la marihuana es un depresivo que dispara esquizofrenias, enfermedades mentales y tendencias suicidas, especialmente en jóvenes y niños.

7. El ICBF concluye que el 41% de los delitos que cometen los menores corresponden a quienes han estado consumiendo alcohol o droga.

8. La legalización ha demostrado que aumenta el número de menores que se inician en el consumo.

9. La legalización aumenta el mercado ilegal, induce a otras drogas, no compensa con impuestos los mayores costos en salud.

10. El tema de la libertad: por creer que se respeta el derecho al libre desarrollo de la personalidad, se afecta el derecho prevalente de la protección de los niños.

11. Se afecta el derecho y la obligación de los padres de familia en materia de educación.

12. Pasos como el de la legalización son irreversibles. ¿Quién va a echar esto para atrás en el futuro?

13. Con la legalización de la marihuana, se abre el paso no solamente para el consumo de otras drogas, sino a que estas se legalicen también.

14. Las drogas son, en Colombia, las mayores enemigas de la selva amazónica.

15. El microtráfico y la violencia que este genera.

15 puntos contra la legalización del uso recreativo de la marihuanahttps://t.co/ZZAOGB1iPN — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 22, 2022

Este mes, a propósito, el Congreso de la República aprobó en segundo debate el proyecto de acto legislativo que busca regular el consumo de cannabis recreativo en el país. Es la primera vez en la historia que la iniciativa llega tan lejos. Sin embargo, aún el camino es largo, pues tiene que superar seis debates más para ser una realidad, dos de estos antes del 16 de diciembre.