¿Cómo se planta el Centro Democrático de cara a las elecciones regionales del 2023?

Colombia

En poco más de un año serán las elecciones regionales en Colombia y, como es natural, cada partido político empieza a hacer los cálculos frente a las posibilidades que tendrán de hacerse con las alcaldías y gobernaciones. En el caso del Centro Democrático hay mayor expectativa por la decaída que ha tenido el partido, pues pasó de ser la primera fuerza en el Congreso (además de poner presidente) y ahora pasaron a ser la quinta.

La respuesta a esta interrogante la dio el expresidente Álvaro Uribe, líder natural de la colectividad, en respuesta a la preocupación de un seguidor que se expresó en un foro regional del Centro Democrático en Villavicencio. “No hablemos más pendejadas, que si el partido x, que el y que el centro, no. Es la derecha. Si la derecha no se une en las elecciones regionales, gobernaciones y alcaldías, concejos y asambleas, estos tipos se van a montar”, indicó el militante.

Haciendo referencia a la izquierda, el seguidor del uribismo añadió que “así se hizo en Venezuela. Después de que ellos cojan el poder regional van por el poder general. De ustedes depende que se una la derecha; llámense como se llamen los partidos, que se haga un solo partido, o sino va a ser muy tarde”.

Ante esta intervención, el expresidente comentó que “nosotros, ocurrido lo que ocurrió, no nos quedamos llorando en la casa. Salimos a las calles de Colombia, este es el sexto foro, y seguiremos en esa batalla. ¿Qué pensamos para el año entrante? Lo anticipo. El partido no se va a poner en una actitud egoísta, de decir: ‘estos son los candidatos’”.

Lo que espera el uribismo, confirmó el exmandatario, es “unas elecciones amplias, y contribuiremos a ellos. Estamos dispuestos a participar en esas coaliciones, en cada municipio y en cada departamento. Candidatos ajenos o propios”.

Aunque, eso sí, Uribe fue enfático en advertir que tendrán dos condiciones: “que nos respeten nuestras ideas fundamentales y que sea una coalición con personas buenas, para ganar. Una coalición con bandidos o con corruptos, así ganen, es perder”.

Las elecciones regionales se llevarán el 29 de octubre del 2023. Será, precisamente, a comienzos del próximo año que empiece a realizarse e intensificarse la campaña. Además de alcaldes y gobernadores, como expuso el seguidor uribista, se elegirán concejos municipales y asambleas departamentales.