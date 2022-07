El mensaje con el que Teófilo Gutiérrez se despidió de Rafael Dudamel

La era Rafael Dudamel en el Deportivo Cali ha llegado a su fin. Los jugadores ya lo habían comenzado a despedir antes de que se hiciera oficial que el venezolano deja el cargo de entrenador del club

Una de las situaciones que habría desatado la salida de Dudamel tendría que ver con la última rueda de prensa en la que el entrenador aseguró que no había solicitado al futbolista Ítalo Montaño, quien finalmente no pasó los exámenes médicos. Este hecho, no habría caído muy bien en las directivas azucareras.

Ante esto, comenzó a tomar fuerza la salida de Dudamel y ahora Teófilo Gutiérrez despidió al técnico que le dio el último título al club. "Gracias por guiar al Deportivo Cali a la 10. Un excelente ser humano y entrenador", publicó en sus redes sociales el jugador.

Dudamel deja al Deportivo Cali antes de disputar el partido de vuelta de la Copa Sudamericana ante Melgar de Arequipa que terminó 0-0 en la ida

El venezolano dirigió 54 partidos y tuvo un rendimiento del 44.44% luego 18 partidos ganados, 18 empatados y 18 perdidos además de conseguir el título de la Liga Colombiana 2021-II ante Deportes Tolima.