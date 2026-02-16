Coronel Erika Carrión Díaz camina los Montes de María para enfrentar el delito

En medio de la dinámica de seguridad que caracteriza a la subregión de los Montes de María, la teniente coronel Erika Carrión Díaz se consolida como una de las principales figuras institucionales en la articulación de estrategias orientadas a proteger a las comunidades y fortalecer la convivencia ciudadana.

Se destaca además como una de las oficiales de mayor liderazgo en el departamento de Bolívar, reflejando con su trabajo el compromiso de la Policía Nacional con la seguridad y el bienestar de los habitantes de esta región.

Como comandante del Segundo Distrito de Policía El Carmen de Bolívar, la oficial lidera operativos, encuentros comunitarios y acciones preventivas en los municipios y corregimientos bajo su jurisdicción, manteniendo contacto permanente con líderes sociales, campesinos y autoridades locales en una zona que históricamente ha requerido presencia institucional constante.

Una de las características que distingue su gestión es el trabajo directo en territorio. La teniente coronel recorre veredas, barrios y zonas rurales a pie, escuchando de primera mano las inquietudes de los habitantes y supervisando las actividades operativas de los uniformados, enviando un mensaje de cercanía y compromiso.

Desde su llegada al cargo, ha impulsado estrategias de prevención del delito, acompañamiento a comunidades vulnerables y fortalecimiento de la seguridad en corredores viales y áreas rurales, promoviendo además campañas de cultura ciudadana y articulación con otras entidades del Estado.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el liderazgo de la oficial y el impacto de su trabajo en la región, señalando que “la teniente coronel Erika Carrión Díaz ha demostrado un compromiso permanente con las comunidades de los Montes de María, trabajando en territorio y fortaleciendo la confianza ciudadana a través de una presencia cercana y efectiva”.

En los Montes de María, la comunidad reconoce su liderazgo cercano y su disposición para escuchar, resaltando que su presencia constante contribuye a mejorar la percepción de seguridad.

Con determinación y cercanía, la oficial continúa recorriendo el territorio, convencida de que la seguridad se construye junto a la gente y con acciones permanentes en cada rincón de la región.