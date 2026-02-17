Sorpresiva decisión de Mourinho con Richard Ríos, previo al duelo Benfica - Real Madrid de Champions / Getty Images

La ronda preliminar de la Champions League comienza esta semana y uno de los partidos más llamativos, sin lugar a dudas, lo protagonizarán Benfica y Real Madrid en el Estadio Da Luz.Ambos equipos se enfrentaron en el cierre de la Fase de Liga con resultado favorable para los portugueses.

Ahora, previo al crucial duelo de ida, Jose Mourinho,el que fuera técnico del equipo merengue, se deshizo en elogios hacia Ávaro Arbeloa, al que dirigió cuando era jugador, y lo definió como “un entrenador con mucha capacidad, mucho madridismo y mucha personalidad para entrenar al Real Madrid”.

Preguntado por los periodistas sobre su posible regreso al banquillo del club español, Mourinho aseguró que “con el Real Madrid cero” y recordó que tiene contrato por un año más con el club del Benfica.

También tuvo palabras de alabanza para el Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, al que espera saludar en Lisboa. Asimismo, sobre el partido del martes y tras la victoria del Benfica por 4-2 en el último encuentro de la fase de grupos, Mou advirtió que a nivel táctico el Madrid es un equipo diferente, por lo que el análisis que ha realizado se ha centrado en los últimos encuentros ligueros de los blancos, en los que ha ganado al Valencia y Real Sociedad.

También auguró que “el partido no será un calco” al anterior, disputado el 28 de enero, por lo que esperan “disfrutar” y afrontar el encuentro de ida “con alegría”.

Sorpresiva decisión de Jose Mourinho con Richard Ríos

Jose Mourinho avanzó que tiene a todos sus jugadores disponibles, entre ellos el centrocampista internacional colombiano Richard Ríos, que lleva un mes lesionado, o el centrocampista noruego Fredrik Aursnes, otra de las piezas claves en la medular encarnada.

Y es que según comentó la prensa portuguesa, Ríos podría dar la sorpresa siendo parte del once titular del Benfica, siendo así el reemplazo del argentino Enzo Barrenechea. De ser así, el antioqueño regresaría a las canchas por primera vez desde el 3 de enero.