Colombia pierde su invicto en Sudamericano Femenino Sub-20: dura caída con Ecuador en el hexagonal

La Selección Colombia inició con pie izquierdo su participación en el hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20. A pesar de haber tenido una espectacular primera fase, el cuadro nacional no pudo mantener su buen rendimiento en la instancia definitiva del campeonato juvenil y sufrió su primera caída.

Le puede interesar: Sorpresiva decisión de Mourinho con Richard Ríos, previo al duelo Benfica - Real Madrid de Champions

La “bestia negra” para la Tricolor fue Ecuador, cuadro que pasó con lo apenas justo como tercero del Grupo B. Sorpresa total que complica desde ya las aspiraciones mundialistas, recordando que las cuatro primeras selecciones en la tabla irán al certamen a disputarse en Polonia.

Pues bien, a las ecuatorianos les bastó un solo gol para vencer a unas de las favoritas. Y no fue cualquier anotación. A los 65 minutos de partido, un mal pase de María José Torres en la mitad de la cancha terminó en poder de Rosa Florez, quien avanzó con total libertad y desde más de 40 metros soltó un bombazo que terminó colgando a la guardameta Luisa Agudelo.

Lea también acá: Jhon Arias en duda: ¿podrá jugar con Palmeiras este fin de semana en Brasil?

Vea acá el espectacular gol:

Con este resultado, Ecuador se suma a Brasil como los combinados líderes del hexagonal final con tres unidades, mientras que Argentina y Venezuela siguen en el litado con un punto. Al final aparecen las derrotadas Colombia y Paraguay...

El siguiente reto del elenco nacional será el jueves 19 de febrero frente a ni más ni menos que Brasil, encuentro que comenzará sobre las 6 de la tarde. Todos los detalles de este duelo los podrá seguir en la página web de Caracol Deportes.

Entérese de: Barcelona sufre polémica derrota y Real Madrid celebra: así quedó la tabla de posiciones en LaLiga