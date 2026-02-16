Precio del dólar en Venezuela para HOY lunes 16 de febrero: aumentan las cotizaciones

En portada: Imagen ilustrativa de un buque petrolero en el mar, con una imagen traslúcida de la bandera de Venezuela (Cortesía: Getty Images).

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe para la apertura de la tercera semana de febrero de 2026, en donde hay un alza en los precios de las divisas internacionales. Téngase en cuenta que desde el 12 de febrero la divisa norteamericana ha superado la cifra de 390 bolívares.

Se espera que la reforma a la ley de hidrocarburos, aprobada por la Asamblea, de mayoría chavista, consiga la apertura del país a retomar sus relaciones internacionales y ralenticen la inflación, permitiendo la readopción del bolívar como principal moneda de preferencia para los hogares venezolanos.

Refinerías estadounidenses buscan aumentar importación de petróleo venezolano

Valero Energy, de la mano de Chevron, tiene proyectado adquirir más de 6 millones de barriles de petróleo venezolano durante marzo, cuyas entregas serían transportadas hasta sus complejos de refinación ubicados en la Costa del Golfo.

Por su parte, se prevé que Chevron pueda exportar cerca de 300.000 barriles de petróleo al día durante el mes mencionado. Según fuentes consultadas por la agencia internacional Reuters, se espera que esta empresa sea la proveedora de gran parte del crudo que Valero planea importar, ya que cuenta con la licencia general del gobierno.

A estos intereses se suma el de la petrolera francesa Maurel & Prom, quienes esperan obtener una licencia general para reanudar sus operaciones en el país bolivariano, pues recientemente estuvieron en negociaciones directas con la presidenta Delcy Rodriguez junto a la ya autorizada petrolera española Repsol.

Téngase en cuenta que algunas de las corporaciones petroleras más importantes del mundo vieron expropiados sus activos en Venezuela tras la nacionalización de la industria energética por parte del gobierno de Chávez hace casi dos décadas. Así como otras que interrumpieron operaciones debido a las sanciones del gobierno estadounidense en 2025.

Así entonces, las petroleras se encuentran en “conversaciones activas” con el gobierno interino de Delcy Rodríguez para recuperar parte de sus inversiones y obtener el visto bueno de la administración Trump.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para este 16 de febrero

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado de un leve aumento en los pecios para este lunes 16 de febrero cotizándose en 396,36740000 bolívares, significando un nuevo aumento respecto a la cifra emitida el 13 de febrero (393,22160000 bolívares).

Respecto a las demás divisas que se manejan en Venezuela, también se han reportado alzas generales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 470,28199275 bolívares.

470,28199275 bolívares. Yuan chino: 57,38217879 bolívares.

57,38217879 bolívares. Lira turca: 9,06287141 bolívares.

9,06287141 bolívares. Rublo ruso: 5,17714502 bolívares.

*Nota: Esta es la proyección del BCV para el 18 de febrero. Los precios actuales están disponibles en la página web oficial.

Así están las casas de cambio en Venezuela para HOY 16 de febrero

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares: