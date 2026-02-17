Liga Femenina 2026: resultados de la primera fecha y tabla de posiciones actualizada / @MillosFcFem

¡Comenzó la temporada 2026 de la Liga Femenina en Colombia! La primera jornada del campeonato va del jueves 12 al miércoles 18 de febrero, lapso en el que se disputan ocho encuentros.

Nacional 3-0 Fortaleza

La fecha empezó con la goleada 3-0 de Atlético Nacional sobre Fortaleza en el Atanasio Girardot con anotaciones de Manuel González, Luisa Hernández y Delly Robayo.

América 3-0 Junior

Posteriormente, la acción llegó al Pascual Guerrero, en donde América de Calo goleó 3-0 al Junior de Barranquilla. Los goles estuviero a cargo de Génesis Flórez, Catalina Usme y Stefanía Santos.

Cali 3-1 Medellín

Más adelante, el Deportivo Cali, vigente campeón del campeonato local, venció 3-1 al Independiente Medellín en Palmaseca. Ingrid Guerra, Karla Viancha y Liceth Cárdenas marcaron por las verdiblancas, mientras que en el DIM descontó Ana González.

Once Caldas 0-3 Santa Fe

La sorpresa de la jornada se produjo en Palogrande, donde Independiente Santa Fe se impuso por un contundente 0-3 ante Once Caldas. Mariana Zamorano abrió la cuenta para los cardenales, Natalia Orozco amplió y la misma Zamorano cerró con su doblete.

Millonarios 2-0 Orsomarso

La jornada continuó en el Metropolitano de Techo con la victoria 2-0 de Millonarios sobre Orsomarso. Las encargadas de comandar el triunfo azul fueron Isabela Sánchez y Kelly Restrepo.

Internacional de Palmira 1-0 Internacional de Bogotá

El duelo de internacionales se llevó a cabo en el Estadio José Rivera Escobar y terminó con victoria local con anotación de Luiza Montaño. Adicionalmente, en el elenco vallecaucano fue expulsada Ingrid Vidal.

Tabla de posiciones de la Liga Femenina 2026

Partidos faltantes de la primera fecha de la Liga Colombiana

17 de febrero - 3 de la tarde

Real Santander vs Atlético Bucaramanga

18 de febrero - 4 de la tarde

Llaneros vs Deportivo Pasto

