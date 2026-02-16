Barcelona sufre polémica derrota y Real Madrid celebra: así quedó la tabla de posiciones en LaLiga

La jornada 24 de la Liga Española concluyó este lunes 16 de febrero con el la agónica victoria 2-1 del Girona sobre Barcelona en el Estadio Montilivi. Resultado que le permite al Real Madrid escaparse en lo más alto de la tabla de posiciones.

El cuadro visitante se encargó de abrir la cuenta sobre los 59 minutos de partido, cuando Jules Koundé envió un centro preciso desde al derecha que Pau Cubarsí definió con un espectacular remate de cabeza.

Ahora bien, el dueño de casa remontó en cuestió de instantes. Al 62′, Vanat desbordó a pura potencia por izquierda y sobre la línea final envió un centro rasante que tan solo tuvo que empujar Thomas Lemar. Y cuando parecía que todo terminaba en tablas, al 86′ llegó el tanto definitivo de Fran García, precedido de una polémica entrada contra Koundé en el inico de la acción.

Aunque sobre el final se produjo una acción de gol invalidada para Robert Lewandowski y Joel Roca fue expulsado en Girona, el Barcelona no logró evitar una derrota que lo aleja en la lucha con el Madrid por el título del campeonato español.

Tabla de posiciones de LaLiga

Resultados de la fecha 24 de LaLiga