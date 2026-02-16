Jhon Arias en duda: ¿podrá jugar con Palmeiras este fin de semana en Brasil?

Jhon Arias se podría estrenar con el Palmeiras el próximo domingo 22 de febrero, cuando el Verdao dispute los cuartos de final del Campeonato Pulista frente a Capivariano. El extremo colombiano ya completó sus dos primeras sesiones de entrenamiento con el plantel profesional y recibió una evaluación médica y física favorable.

El preparador físico del club, João Martins, confirmó que el jugador llegó en buenas condiciones y que su adaptación avanza conforme a lo previsto, por lo que el entrenador Abel Ferreira podría contar con él en los próximos días.

Le puede interesar: Tabla del descenso 2026: Posiciones luego del triunfo del Cali ante Nacional

“Entrenó ayer y hoy. Llegó en buenas condiciones y ya está integrado al grupo. Si todo va bien, estará a disposición del entrenador para los cuartos de final”, explicó Martins, destacando que el futbolista se incorporó tras resolver algunos asuntos personales antes de sumarse oficialmente al equipo.

Desde el cuerpo técnico reconoce que, debido al buen rendimiento colectivo mostrado por el equipo en las últimas semanas, la competencia interna por un lugar en la titular es alta; sin embargo, confían en que el colombiano pueda adaptarse rápidamente al modelo de juego gracias a sus condiciones físicas y técnicas.

De esta manera, todo apunta a que el compromiso del fin de semana marcaría el primer paso de Arias en el fútbol brasilero con la camiseta de Palmeiras, en un duelo clave de eliminación directa que podría significar su presentación oficial ante la afición del club.

Le puede interesar: Barcelona sufre polémica derrota y Real Madrid celebra: así quedó la tabla de posiciones en LaLiga

¿Cuál fue el ultimo partido del Palmeiras en el Campeonato Paulista ?

Palmeiras jugó el domingo 15 de febrero contra Guarani empatando 1-1 en el resultado final. El encargado de abrir el marcador fue Lucca jugador del Guarani al minuto 9′ del compromiso. En el segundo tiempo José Manuel López igualo el compromiso al 77′ para así cerrar la jornada 8 de este torneo.