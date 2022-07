Cristian Nasuti, uno de los candidatos para ser el técnico del Cali

A falta de anuncio oficial, Rafael Dudamel dejará de ser el entrenador del Deportivo Cali. Ante esta situación, ya comienzan a sonar posibles candidatos para ocupar el banquillo del equipo Azucarero. Uno de esos es el de Cristian Nasuti, el argentino campeón con la institución en 2015 que se ha preparado en los últimos años.

En diálogo con El Vbar de Caracol Radio, Nasuti, que actualmente es el director deportivo del Club de Fútbol Lorca Deportiva de la tercera división de España, se mostró ilusionado con el hecho de que su nombre sea tenido en cuenta.

"Soñar sí, me encantaría, es uno de los clubes que le tengo mucho cariño y sentimiento y poder dirigirlo me encantaría. Hace dos años vengo dirigiendo en España y tengo muchas ganas de arrancar en la profesional y poder tener la oportunidad", mencionó el exdefensor.

"Es un honor estar ternado entre los posibles, sería para mí un honor cumplir un sueño y tener una oportunidad única de mostrar mi capacidad y más en un club en el que viví cosas únicas", agregó el argentino.

Sin embargo, contó que no ha sido contactado por la dirigencia de la institución y que se enteró de la posibilidad por la comunicación de unos amigos.

"De parte de la directiva no tuve comunicación, solo por redes sociales, no sé de dónde habrá salido, pero si es así, estaría agradecido que haya pensando en mi nombre", dijo.

Por su parte, mencionó el proceso de capacitación que ha tenido luego del retiro del fútbol: "Después de mi retiro me dedique a capacitarme, más allá de los cursos de entrenador que dan una información, pero lo importante es la practica, me dediqué a viajar, ir a entrenamientos de equipos, visitar a entrenadores que tuve, ver metodologías de entrenamiento, y después llevé a la práctica como entrenador con juveniles y el último año con el primer equipo".

Finalmente, se refirió al estilo de juego que le gusta poner en práctica en sus equipos: "Mi equipo, por lo que vengo haciendo, lo ideal sería un juego ofensivo, un equipo ordenado y que sepa a lo que juega, tener una idea muy clara, hoy ya no se habla de un sistema en sí, se habla de un comportamiento del equipo. Sé lo que es vestir la camiseta del Deportivo Cali y eso me da la tranquilidad en caso tal de que me den la oportunidad", concluyó.