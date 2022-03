Cortuluá vs. América: Fecha 12 de la Liga Colombiana EN VIVO

América en medio de crisis visita en la fecha 12 de la Liga a Patriotas, uno de los coleros. El equipo de Boyacá está motivado por la victoria en la pasada jornada frente a Deportes Tolima, mientras que los Diablos llegan caídos por la derrota contra Independiente Medellín, justo después de haber sido eliminado de la Copa Sudamericana, también frente al Poderoso

Juan Carlos Osorio no pasa un buen momento en el América, no solo por los resultados que no lo acompañan, sino también por la evidente relación rota que tiene con las directivas del equipo.

El partido supone un enfrentamiento entre uno de los equipos que más tarjetas rojas ha recibido en este campeonato, América con tres amonestaciones, frente a Patriotas, que por ahora no ha recibido ninguna.

Además, Patriotas es uno de los equipos que más goles ha concedido en este torneo, con un total de 15, frente a los 12 de América de Cali

El partido por la fecha 12 se vivirá desde las 8:05 de la noche este martes y usted podrá disfrutarlo por El Fenómeno del Fútbol en el Facebook de Caracol Deportes y el streaming de Caracol Radio.