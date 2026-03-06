Sorprenden a particulares arrojando escombros en el sector 11 de noviembre

En el marco de sus constantes acciones de control, vigilancia y atención a las denuncias ciudadanas, la Guardia Ambiental Colombiana sorprendió en flagrancia a un grupo de particulares mientras realizaban la disposición irregular de gran cantidad de escombros en las cercanías de la Ciénaga de la Virgen, específicamente en el sector 11 de Noviembre del barrio Olaya Herrera.

Indagaciones previas y una inspección realizada permitieron identificar que el material de escombro provenía de un local comercial en el sector Los Ejecutivos. Con las pruebas y material probatorio recaudado, la Guardia Ambiental instaurará las correspondientes denuncias ante el Establecimiento Público Ambiental, EPA Cartagena, y la Fiscalía Seccional.

Este operativo es resultado del seguimiento riguroso que la Guardia viene realizando tras los hallazgos reportados en días anteriores en el sector de Puerto Bello, en la vereda de Tierra Baja. En dicha zona, se había identificado una alerta ambiental crítica debido al relleno de áreas de a Ciénaga de la Virgen, del manglar y humedales con material de construcción, afectando gravemente el ecosistema estratégico de la zona norte.

Durante una jornada de inspección del caso de Tierra Baja, la Guardia Ambiental fue alertada por la comunidad de lo que ocurría en Olaya Herrera. Unidades de la Guardia Ambiental se desplazaron al sector 11 de Noviembre, donde interceptaron la actividad ilícita y sorprendieron a unos particulares que bajaban bastantes bolsas con escombros de una camioneta, muy cerca de la Ciénaga de la Virgen.

“No permitiremos que sigan utilizando nuestros cuerpos de agua como botaderos satélites. La Ciénaga de la Virgen es un humedal prioritario y su protección no es negociable”, señaló Roberto Ruiz, director de la Guarda Ambiental, reiterando que estos rellenos no solo destruyen la biodiversidad local, sino que aumentan el riesgo de inundaciones para las familias de los sectores colindantes.

La Guardia Ambiental Colombiana hace un llamado a los habitantes cercanos a los cuerpos de agua de la ciudad a continuar denunciando cualquier movimiento sospechoso de volquetas o maquinaria que amenace la integridad de nuestros recursos naturales.