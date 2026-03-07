Eduardo Méndez, sancionado por los hechos tras el partido ante Nacional

El partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional estuvo lleno de polémica. Los locales perdían 2-1, pero Omar Fernández Frasica logró el empate con un cabezazo lo que cambiaba el rumbo del partido en ese momento para los bogotanos.

Sin embargo, el árbitro central del compromiso decidió anular la jugada por una supuesta falta previa de Hugo Rodallega sobre César Haydar. El jugador de Nacional, confesó en la rueda de prensa que “fue mas vivo” para tirarse y hacer que el árbitro decidiera en un “50-50″.

Por esta decisión, el compromiso terminó con malestar en Independiente Santa Fe. El cuerpo técnico, los jugadores y, también, el presidente del equipo, Eduardo Méndez, protestaron cuando el partido finalizó.

Por esta razón, la Dimayor emitió una sanción en contra de Méndez y explicó por qué el directivo no tenía que estar en el terreno de juego en ese momento.

¿Cuál fue la sanción al presidente de Santa Fe?

En la resolución de la Dimayor dice, “sancionar al señor Luis Eduardo Méndez Bustos, en su calidad de presidente del Club Independiente Santa Fe S.A. (“Santa Fe”) con multa de veinticinco (25) SMMLV equivalentes a cuarenta y tres millones setecientos setenta y dos mil seiscientos veinticinco pesos ($43.772.625)“.

Y añade, “por incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 80 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 5ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Club Independiente Santa Fe S.A. y el Club Atlético Nacional S.A.”.

Luego explica que Méndez, “una vez finalizado el partido ingresó al terreno de juego y se dirigió de manera airada al cuarto árbitro”, también que, “ingresó al centro del terreno de juego, dirigiéndose al lugar donde se encontraban los jugadores de su equipo y el cuerpo arbitral. Cuando llegué a dicha ubicación, el presidente se encontraba retirando a sus jugadores del campo de juego y orientándolos hacia su respectivo camerino”.

Santa Fe presentó descargos en los que afirmó que, “la única intención de la presencia en ese momento dentro del campo fue para evitar que los jugadores de Independiente Santa fe tuviesen algún problema con el cuerpo arbitral”.

“Adicional a lo anterior, algo que no destacan ni muestran los informes es que la presencia del presidente de Santa fe en dicho sector no se limitó únicamente a orientar el ingreso de los jugadores del club con el fin de evitar confrontaciones, sino que también se dirigió hacia el público asistente y se ubicó estratégicamente en el trayecto hacia el camerino arbitral, con el propósito de prevenir el lanzamiento de objetos o cualquier tipo de agresión”.

El equipo indicó también que el presidente actuó por motivos altruistas, “es que en este contexto no se puede olvidar que, el equipo local es quien tiene a su cargo garantizar la seguridad de los jugadores rivales y del grupo arbitral, razón por la cual se decidió asumir directamente la salvaguarda de éstos últimos, para evitar mayores sanciones y lo más importante, que se pudiesen llegar a agresiones”.