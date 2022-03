Klopp sobre la adaptación de Luis Díaz: "Llegó lleno de confianza"

El técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, habló una vez más sobre Luis Díaz, el futbolista colombiano que ha sido la sensación en Inglaterra desde su llegada al conjunto inglés y del cual se ha visto una adaptación acertada, destacada propiamente por el alemán.

En primera medida, el técnico de 54 años explicó las razones por las cuales el Liverpool se decantó por el colombiano de 25 años, elogiando nuevamente su forma de jugar.

"Hay una razón por la que fichas a un jugador. La razón es la calidad que tiene. La razón es la forma en que juega", comentó sobre el fichaje de Díaz en entrevista con Sky Sports.

Por su parte, destacó que: "Con Luis, lo que ha sido realmente especial es que cuando lo vimos supimos que encajaría de inmediato", hablando de su rápida adaptación al equipo 'Red'.

"Por lo general, eso es realmente difícil, pero como no tenía que cambiar, tenemos un chico con mucha confianza. Estaba en un muy buen momento con Porto, jugando bien para Colombia, así que llegó lleno de confianza. Tratamos de asegurarnos de que no pierda eso, queremos que sea natural", agregó.

Asimismo, dijo que ha tenido problemas de comunicación con Luis Díaz debido a que el colombiano aún no habla inglés, pero que espera que aprenda rápido el idioma.

"Con Luis, por razones obvias, hay un problema de idioma conmigo. Yo no hablo español y él no habla inglés. Él está aprendiendo. Yo no, así que tendremos que esperar hasta que su inglés mejore. Hasta entonces, tenemos mucha gente aquí que está en conversaciones constantes con él. Pero obviamente es bastante natural. Por eso juega como juega", dijo.

El alemán es consciente que la apuesta con el colombiano es a largo plazo, por lo que todavía hay mucho más por ver

"Aún no ha pasado nada. Sí, el comienzo ha sido muy bueno. Pero él es un proyecto a largo plazo para nosotros y nosotros somos un proyecto a largo plazo para él. Hay mucho más por venir", concluyó.

Mientras Luis Díaz se concentra en los dos partidos finales de la Selección Colombia por Eliminatorias ante Bolivia y Venezuela, Klopp ya piensa en el próximo rival por Premier League, Watford y en la recta final de la temporada.