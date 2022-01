MinAmbiente presenta la Comisión Nacional de Educación Ambiental /

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó este miércoles la Comisión Nacional de Educación Ambiental, órgano que estará encargado de la coordinación temática y estratégica entre las Corporaciones Autónomas Regionales, la cartera de Ambiente y el Ministerio de Educación.

“Siempre he dicho que no cuidamos lo que no conocemos. Por eso los invito a visitar estas aulas vivas de aprendizaje. Que esta sea la forma de entender la importancia de respetar, cuidar y valorar el patrimonio natural que ha posicionado a nuestro país como destino turístico a nivel mundial”, dijo Nicolás Galarza Sánchez, viceministro de Ordenamiento Ambiental.

Bajo esta perspectiva, representantes del sector ambiental colombiano estarán reunidos este viernes, en Santander, para compartir información sobre la política de educación que se estará implementando con esta iniciativa.