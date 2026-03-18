Nuevo hallazgo de gas en el Caribe colombiano de Petrobras y Ecopetrol

Las expectativas de encontrar gas en el mar caribe culminaron su etapa debido a que Petrobras y Ecopetrol hicieron un nuevo hallazgo que ampliará el potencial gasífero en Colombia.

El descubrimiento se produjo en el bloque GUA-OFF-0, a unos 36 kilómetros de la costa, en una zona donde el mar alcanza profundidades cercanas a los 900 metros. Allí, las compañías perforaron el pozo exploratorio Copoazú-1, una operación que comenzó el 11 de noviembre de 2025 y que aún continúa en evaluación.

Cabe aclarar, que pozo exploratorio es una perforación que se realiza para verificar si existe petróleo o gas bajo tierra o bajo el mar. En este caso, los técnicos utilizaron herramientas como perfiles eléctricos, las cuales permiten “leer” las características de las rocas, y tomaron muestras de los fluidos encontrados.

Estos análisis no sólo confirmaron la existencia de gas, sino que evidenciaron que hay más de lo esperado inicialmente.

Uno de los puntos más relevantes es que el gas apareció más allá del objetivo principal de la perforación. Esto indica que el área podría tener un potencial mayor, lo que abre la puerta a nuevas exploraciones en la zona.

El pozo está ubicado a más de 8 kilómetros de otros descubrimientos recientes, como Sirius-1 y Sirius-2 (pozos de gas), lo que amplía el mapa de esta región como una zona con alta presencia de gas.

En cuanto a la operación del hallazgo, Petrobras lidera el proyecto con el 44% de participación, mientras que Ecopetrol tiene el 55%. El desarrollo se realiza bajo un contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entidad encargada de regular este tipo de actividades en Colombia.

“La actuación está alineada con la estrategia a largo plazo de la compañía, orientada a la recomposición de las reservas de petróleo y gas mediante la exploración de nuevas fronteras”, afirmaron las compañías.

Este descubrimiento pone cara a las dudas que había con respecto al futuro de las reservas de gas, donde se advertía que el país podría necesitar importar gas si no se encuentran nuevas fuentes.

Le puede interesar: Ricardo Roa nunca debió llegar a Ecopetrol: Ospina advierte crisis reputacional de la petrolera

Además, las dos entidades aseguraron hacer las actividades de exploración fuera de los territorios y las comunidades de La Guajira y Magdalena para ratificar su gestión transparente y los requisitos de regulación con respecto a los aliados regionales.