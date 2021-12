Jugador del Huila que llega a Santa Fe: Ya se despidió de su ex equipo

En medio de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana, la bolsa de jugadores comienza a moverse en varios equipos que ya terminaron su temporada. El turno es para Independiente Santa Fe, equipo al que llegaría un jugador del recién descendido Atlético Huila.

Los rumores de la llegada de Harold Rivera Chavarro a Independiente Santa Fe cada vez se acercan más a la realidad, pese a que el equipo 'cardenal' aún no lo hace oficial.

Le puede interesar:

El hijo del extécnico de Santa Fe se despidió este miércoles públicamente de Atlético Huila, equipo con el que logró el ascenso en julio de 2021, pero también con el que no se pudo mantener en la Primera categoría al finalizar el campeonato.

"Culmina una historia maravillosa en esta institución Atlético Huila, en esta ciudad que me abrió las puertas, me acogió como suyo y me brindó lo mejor de la tierra opita. No quiero irme sin antes agradecerles por todo el cariño recibido, a los hinchas, a los amigos, a la institución. Lleno de sentimientos encontrados me voy con el deber cumplido y con la certeza de haberles dejado todo en cada partido", escribió el jugador de 28 años.

Ahora el destino del mediocampista será Bogotá y el anuncio oficial como nuevo jugador de Santa Fe se haría en los próximos días.