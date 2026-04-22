Corte ratifica que el Congreso tiene competencia para investigar al presidente por topes de campaña

En Sala Plena, ocho magistrados de la Corte Constitucional tomaron la decisión de negar la solicitud presentada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que buscaba anular una sentencia clave sobre las competencias para investigar al presidente de la República en materia de financiación de campañas electorales.

La determinación del alto tribunal reafirma que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es la única instancia con potestad para adelantar este tipo de investigaciones contra el jefe de Estado, descartando así cualquier competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) en ese ámbito específico.

El debate al interior de la Corte estuvo marcado por una mayoría clara: seis magistrados votaron a favor de negar la nulidad de la sentencia, mientras que dos se apartaron de la decisión. Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Carlos Camargo salvaron su voto, manifestando su desacuerdo con la postura mayoritaria.

En la discusión no participó el magistrado Héctor Carvajal, quien se encontraba impedido para pronunciarse sobre el caso.

La sentencia en cuestión fue proferida en junio del año pasado y estableció un precedente relevante en la distribución de competencias. En ese fallo, la Corte Constitucional determinó que, aunque el CNE no puede investigar al presidente de la República, sí mantiene la facultad para adelantar investigaciones sobre los demás integrantes de campañas electorales, incluida la de “Petro Presidente 2022”.