Millonarios: los escenarios que se pueden presentar luego de la fecha 18 de la Liga Colombiana

Millonarios se juega gran parte de sus aspiraciones en la fecha 18 cuando reciba a Deportes Tolima en el Estadio El Campín, un rival que será juez directo en la lucha por entrar a los cuadrangulares de la Liga Colombiana. El Embajador llega a este compromiso en la casilla 12 con 22 puntos, a solo una unidad del octavo lugar que ocupa Independiente Santa Fe con 23.

El primer escenario que se podría presentar es favorable para Millonarios: si gana su partido, Santa Fe pierde, Atlético Bucaramanga empata, Deportivo Cali pierde, Independiente Medellín empata y Inter de Bogotá cae, el equipo azul subiría a la casilla siete con 25 puntos, llegando con vida a la última jornada y dependiendo de sí mismo para clasificar.

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Un segundo panorama, aunque implica victoria de Millonarios, lo dejaría muy comprometido. Si el equipo gana, pero Santa Fe, Bucaramanga, Medellín e Inter también suman de a tres y el Deportivo Cali empata, el Embajador quedaría por fuera de los ocho y con una opción mínima en la última fecha, obligado a ganar y esperar múltiples resultados.

El tercer escenario es más claro: si Millonarios logra sumar los seis puntos en las dos jornadas restantes, alcanzará las 28 unidades. En ese caso, si Santa Fe gana sus partidos pero Bucaramanga no supera los cuatro puntos, el conjunto capitalino podría meterse en los play-offs.

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Sin embargo, el margen de error es nulo. Si Millonarios empata o pierde ante Tolima, quedará automáticamente sin opciones matemáticas de clasificar. Por eso, el duelo en El Campín es una final anticipada para el equipo azul.