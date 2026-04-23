Camila Osorio, eliminada del WTA Madrid Open

Camila Osorio se despidió del WTA Madrid Open, luego de caer en segunda ronda ante la japonesa Naomi Osaka, con parciales 6-2 y 7-5, en un partido que dejó sensaciones encontradas para la tenista nacional.

Camila tuvo un inicio complicado, superada por la solidez de Osaka en el primer set. Sin embargo, en la segunda manga mostró una mejor versión, siendo más agresiva y logrando incomodar a la japonesa. Incluso, llegó a estar 5-4 arriba y con servicio a favor para forzar un tercer set, pero no logró sostener la ventaja en el momento clave.

La colombiana dejó ver pasajes de buen tenis, compitiendo de ‘tú a tú’ ante una jugadora de élite, pero pequeños detalles terminaron inclinando la balanza a favor de Osaka, quien encadenó tres juegos consecutivos para cerrar el partido.

Le puede interesar: Millonarios: los escenarios que se pueden presentar luego de la fecha 18 de la Liga Colombiana

Con esta derrota, Camila Osorio pierde su tercer enfrentamiento en cuatro partidos ante la japonesa, quien ya la había superado en el Abierto de Australia 2022 y en Indian Wells 2026.

Más allá del resultado, la participación en Madrid deja conclusiones positivas para la colombiana, especialmente por su reacción en el segundo set y la capacidad de competir en momentos exigentes. Ahora, Osorio pone su mirada en el WTA Roma, donde deberá disputar la fase de clasificación en busca de seguir sumando ritmo en la gira sobre arcilla.

Le puede interesar: Egan Bernal sigue recortando diferencia en el Tour de Los Alpes: Así van los colombianos

Aunque se despide del torneo, queda la sensación de que, cuando logra imponer su juego, tiene las herramientas para competir ante las mejores del circuito.