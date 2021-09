Guardia Nacional reemplazará trabajadores de salud no vacunados en New York

El estado de Nueva York se prepara para reemplazar trabajadores de la salud que rechacen el mandato de la vacuna contra el Covid19, con miembros de la Guardia Nacional. Nueva York será el primer estado en los Estados Unidos que tomará medidas contra los empleados de la primera línea que incumplan la exigencia de la vacuna contra el coronavirus.

Este lunes se cumple la fecha límite para que los trabajadores de la salud estén inmunizados. Hasta el momento, alrededor del 84 por ciento están vacunados, de los más de 450.000 empleados estatales en el sector salud, esto quiere decir que por lo menos unos 70.000 trabajadores aún no han recibido la dosis. La mayoría de los empleados que rechazan la dosis están en la ciudad de Nueva York.

Quienes rechacen la vacuna, podrían enfrentar despidos o permisos de ausencia no remunerados en el estado, lo que agravaría la escasez de mano de obra ya existente en el sector salud durante la pandemia.

Frente a este panorama, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, aseguró "firmaré una orden ejecutiva que me dará un poder por emergencia para manejar la escasez de personal donde sea necesario, esto me permitirá movilizar a personal de la Guardia Nacional con formación médica" para sustituir a estos trabajadores de la salud que no se vacunen.

Anticipando que muchos de los trabajadores de la salud no vacunados dejarán pronto sus trabajos, las empresas privadas del sector médico en Estados Unidos, han comenzado a recortar algunos de sus servicios para que los médicos puedan concentrarse en brindar atención esencial.

Mientras tanto, la administración de Biden está redactando sus propios requisitos de vacunas, que se aplicarían a un grupo mucho más grande de trabajadores en el país. El presidente ordenó a todas las empresas con más de 100 empleados que deberán exigir que sus trabajadores estén vacunados o se sometan a pruebas semanales.