OMS admite que sus trabajadores abusaron sexualmente de mujeres en RD Congo

Una comisión investigadora de la Organización Mundial de la Salud concluyó que al menos 21 empleados del organismo son sospechosos de haber cometido abusos sexuales contra mujeres y niñas en la República Democrática del Congo. Los hechos habrían sucedido entre 2018 y 2020 cuando daban respuesta al brote de ébola en ese país.

Según la investigación a alguna de las víctimas les hicieron promesas de empleo a cambio de tener relaciones sexuales, mientras que hay denuncias de nueve posibles violaciones y también extorsiones a mujeres, quienes fueron obligadas a abortar después de los hechos.

El reporte interno habla de al menos 63 víctimas en esos dos años y señala que además de los 21 sospechosos hay otros 62 posibles victimarios que hacen parte de diferentes nacionalidades y que tenían distintos cargos en la misión para combatir el ébola.

Agrega que los abusos fueron en su mayoría contra mujeres vulnerables y en condiciones económicas muy precarias. Todo ocurría en hoteles y casas alquiladas y gran parte de los casos las víctimas no obtuvieron los empleos ni otras promesas que les hicieron. Además dice que no usaban métodos anticonceptivos por petición de los agresores y se cree que eso pudo terminar en embarazos no deseados y abortos.

Después de conocer el resultado del informe, el director de la OMS, Tedros Adhanom, pidió perdón a todas las víctimas y declaró que él es uno de los responsables de los "fallos en el sistema". Por ese motivo prometió reformas en la organización para que eso no vuelva a ocurrir, pues se habla especialmente de errores en el momento de reclutar personal para sus misiones.