El entrenador del Deportivo Cali no se contuvo más y criticó fuertemente al VAR luego de sentirse perjudicado tras la anulación de un gol para su equipo en el partido contra Independiente Medellín que finalizó 0-0.

El uruguayo, sacó a relucir la sanción que le impusieron en el final del campeonato de apertura, además, criticó el proceder del sistema en el gol anulado a Andrés Colorado por una presunta falta previa de Jhon Vásquez.

Le puede interesar:

"No aguanto más. Me dejaron afuera de las finales tres partidos y el otro día contra Santa Fe me anularon un gol. Hoy, lo que pasó está fuera de toda lógica, es increíble y totalmente fuera de contexto. Si se pita falta en ese gol, en la misma jugada están agarrando más a Preciado y Colorado y a otros más en los córners y no se pita nada", denunció el técnico.

El entrenador hizo un llamado a la crítica, ya que estos errores arbitrales pasan como si nada de juego a juego.

"Los que están en el VAR no saben nada de fútbol o se equivocan muy feo y alguien tiene que hablar de esto, porque después se hacen encuestas para echar a los técnicos o jugadores. Veo que pasan muy rápido, muy fácil de un partido al otro estos errores garrafales", expresó

"Estas personas que trabajan de esto simplemente para estar sentados para ver y dar un veredicto se equivocan y siguen allí. No escucho que hayan suspendido a nadie, no escucho nombres ni cambios. ¿Por qué no enfocarnos realmente en lo que está pasando, que es muy grave?, agregó en la rueda de prensa posterior al partido.

En la fecha 2 de la Liga Colombiana también hubo una polémica en el juego Nacional vs. Deportes Tolima, luego de que el portero Aldair Quintana dejara caer el balón en salida y un jugador del cuadro 'pijao' mandara a guardar el balón, posteriormente el gol fue invalidado por una presunta falta contra el arquero.