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23 may 2026 Actualizado 13:15

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Giro de Italia

🔴 Giro de Italia etapa 14 EN VIVO | Siga el minuto a minuto de una etapa clave para Egan Bernal

La jornada de este sábado termina en un puerto de montaña de primera categoría.

PILA - GRESSAN, ITALY - MAY 23: Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team competes during the 109th Giro d&#039;Italia 2026, Stage 14 a 133km stage from Aosta to Pila - Gressan 1789m / #UCIWT / on May 23, 2026 in Pila - Gressan, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

PILA - GRESSAN, ITALY - MAY 23: Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team competes during the 109th Giro d'Italia 2026, Stage 14 a 133km stage from Aosta to Pila - Gressan 1789m / #UCIWT / on May 23, 2026 in Pila - Gressan, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

PILA - GRESSAN, ITALY - MAY 23: Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team competes during the 109th Giro d&#039;Italia 2026, Stage 14 a 133km stage from Aosta to Pila - Gressan 1789m / #UCIWT / on May 23, 2026 in Pila - Gressan, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Jonathan Gonzalez Gracia

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Desde el inicio de la etapa, los corredores afrontarán el duro ascenso a Saint-Barthélémy, puerto de primera categoría con 15,8 kilómetros al 6,1 % de pendiente media. Tras un descenso rápido de casi 20 kilómetros, el pelotón se dirigirá hacia Aosta para afrontar la subida al Valpelline, que incluye el puerto de Doues, de tercera categoría, con 5,8 kilómetros al 6,2 %.

Finalmente, la etapa concluirá con el ascenso a Pila por la vertiente de Gressan, una subida de 16,5 kilómetros al 7,1 % de pendiente media, constante y desgastante, aunque sin rampas extremas. Desde su cima se podrán observar algunos de los paisajes más emblemáticos de los Alpes italianos, incluyendo el Mont Blanc,el Cervino, el Monte Rosa y el Gran Paradiso.

Entre los corredores que intentarán desafiar al danés aparecen nombres comoFelix Gall, Thymen Arensman, Ben O’Connor, Derek Gee, Jai Hindley y Giulio Pellizzari, todos candidatos a pelear por los puestos de privilegio en la clasificación general.

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Siga EN VIVO el minuto a minuto de la Etapa

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Comienza el ascenso

Comienza a subir la montaña Lin Noir a 37,1 Km/h

-64

El Español comienza descender

Igor Arrieta comienza a descender la montaña y le saca +3.44 segundos al peloton  

-70

Ganador del puerto

El español Igor Arrieta gana el premio de puerto

-74

Comienza la subida

36,5 Km/h es el ritmo de subida

-77

Luca Vergallito lidera la etapa

El Italiano le saca +3 segundos al pelotón 

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