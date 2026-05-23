🔴 Giro de Italia etapa 14 EN VIVO | Siga el minuto a minuto de una etapa clave para Egan Bernal
La jornada de este sábado termina en un puerto de montaña de primera categoría.
Desde el inicio de la etapa, los corredores afrontarán el duro ascenso a Saint-Barthélémy, puerto de primera categoría con 15,8 kilómetros al 6,1 % de pendiente media. Tras un descenso rápido de casi 20 kilómetros, el pelotón se dirigirá hacia Aosta para afrontar la subida al Valpelline, que incluye el puerto de Doues, de tercera categoría, con 5,8 kilómetros al 6,2 %.
Finalmente, la etapa concluirá con el ascenso a Pila por la vertiente de Gressan, una subida de 16,5 kilómetros al 7,1 % de pendiente media, constante y desgastante, aunque sin rampas extremas. Desde su cima se podrán observar algunos de los paisajes más emblemáticos de los Alpes italianos, incluyendo el Mont Blanc,el Cervino, el Monte Rosa y el Gran Paradiso.
Entre los corredores que intentarán desafiar al danés aparecen nombres comoFelix Gall, Thymen Arensman, Ben O’Connor, Derek Gee, Jai Hindley y Giulio Pellizzari, todos candidatos a pelear por los puestos de privilegio en la clasificación general.
Le puede interesar: Falcao será titular con Millonarios para juego de Copa Colombia ante el Chicó
Siga EN VIVO el minuto a minuto de la Etapa
Comienza el ascenso
Comienza a subir la montaña Lin Noir a 37,1 Km/h
El Español comienza descender
Igor Arrieta comienza a descender la montaña y le saca +3.44 segundos al peloton
Ganador del puerto
El español Igor Arrieta gana el premio de puerto
Comienza la subida
36,5 Km/h es el ritmo de subida
Luca Vergallito lidera la etapa
El Italiano le saca +3 segundos al pelotón
Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 14 del Giro de Italia