🔴 Bayern Múnich vs Stuttgart EN VIVO| Siga el minuto a minuto de la final con Luis Díaz titular

Bayern Múnich llega como favorito a una nueva definición en el fútbol alemán, luego de cerrar la temporada de la Bundesliga con una contundente victoria 5-1 frente a el pasado fin de semana.

El conjunto dirigido por Vincent Kompany atraviesa un buen momento futbolístico y acumula cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota en todas las competiciones, registrando dos victorias y dos empates.

Además, el club bávaro buscará conquistar este título por primera vez desde la temporada 2019/20 y ampliar aún más su dominio histórico en el torneo, donde ya suma 20 campeonatos.

La capacidad ofensiva del Bayern continúa siendo una de sus principales fortalezas y eso lo convierte nuevamente en uno de los equipos más peligrosos del continente.

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Por su parte, el Stuttgart llega motivado tras defender el título conseguido la temporada pasada, cuando derrotó 4-2 al Arminia Bielefeld en la final. Ahora, el reto será mucho más exigente al enfrentarse al club más ganador del fútbol alemán.

El Stuttgart también atraviesa una racha positiva y acumula cinco partidos sin perder entre todas las competiciones, con dos victorias y tres empates. Esa buena dinámica comenzó desde la emocionante semifinal frente a Freiburg, donde consiguió avanzar tras imponerse 3-2 en tiempo extra.

Sin embargo, el historial reciente favorece ampliamente al Bayern Múnich. El conjunto bávaro ha ganado los últimos cinco enfrentamientos directos frente al Stuttgart, marcando al menos dos goles en cada uno de esos compromisos, incluyendo los dos partidos de Bundesliga de esta temporada y la Supercopa disputada en agosto.

Además, Bayern también domina los antecedentes en esta competición, con siete victorias consecutivas frente al Stuttgart, incluida la recordada final de la temporada 2012/13 que terminó con triunfo Bávaro 3-2.

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