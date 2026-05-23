🔴EN VIVO Nacional vs. Tolima: por un cupo a la final de la Liga Colombiana

Atlético Nacional afronta un partido decisivo con la ilusión de disputar una nueva final y seguir ampliando su historial como el club más ganador del país. El conjunto verdolaga llega con ventaja luego de imponerse 0-1 en el duelo de ida frente a Deportes Tolima, resultado que consiguió en condición de visitante aprovechando la superioridad numérica durante toda la segunda mitad. Ahora, en casa y con el apoyo de su afición, buscará cerrar la serie y acercarse a su título número 19 de liga.

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Además del resultado favorable, Nacional atraviesa un sólido presente como local. El equipo antioqueño no pierde en competiciones domésticas en Medellín desde septiembre del año pasado, acumulando una larga racha positiva que lo convierte en favorito para avanzar. La confianza del grupo y el buen rendimiento reciente han sido claves para que el club llegue a esta instancia con grandes posibilidades de pelear nuevamente por el campeonato.

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Por el lado del Tolima, la misión parece compleja. El conjunto pijao está obligado a remontar fuera de casa y además atraviesa un momento complicado tras caer 3-0 ante Coquimbo Unido en Copa Libertadores, torneo en el que también se jugará la clasificación la próxima semana frente a Universitario de Deportes. El desgaste físico y la necesidad de administrar la nómina podrían pesar en un equipo que apenas ha conseguido una victoria en sus últimos nueve partidos como visitante.

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