Las razones por las que la Fiscalía archivó el caso David Zuluaga

Caracol Radio conoció la resolución de la Fiscalía con la cual se cerró el proceso penal que cursaba en contra de David Zuluaga, hijo del político Óscar Iván Zuluaga, por sus presuntos nexos con el caso ‘Hacker’, en las denominadas chuzadas al proceso de paz en 2015.

Señala el ente acusador que este proceso llevaba más de 7 años en indagación, y la ley establece que una indagación no puede durar más de 2 años.

La otra razón, es que, el único elemento de prueba que tenía la Fiscalía en este caso era el testimonio del ‘Hacker’ Sepúlveda, quien dijo en reiteradas ocasiones que él no quiere ser testigo del ente acusador y al no existir un testigo de cargo para sustentar la acusación, no hay elementos probatorios para un juicio.

La Fiscalía indagaba a David Zuluaga por los delitos de espionaje; concierto para delinquir; acceso abusivo a un sistema informático, uso de software malicioso; y violación de datos personales.

Pese a que David Zuluaga en su calidad de gerente de la campaña presidencial de ese momento y Luis Alfonso Hoyos, entonces asesor espiritual de la campaña, fueron quienes contrataron al hacker Andrés Sepúlveda, el fiscal del caso concluyó que:

“…analizada la evidencia física y los elementos materiales probatorios en la carpeta hasta la fecha, resulta claro que el comportamiento del señor David Zuluaga Martínez, pese a que exista duda en su actuar y se logra desvirtuar su presunción de inocencia, no existen suficientes elementos materiales probatorios que comprometan su actuar (…) concluyéndose que este asunto, si bien es cierto en un comienzo se presumió su participación de coautoría, no se encontraron elementos materiales suficientes para imputarle algún cargo previsto en el código penal, volviéndose su conducta atípica… ” Señala la resolución.