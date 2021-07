Magistrada de Tribunal de Cundinamarca respondió al Consejo de Estado

Caracol Radio conoció que la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Nelly Villamizar pidió al Consejo de Estado, revisar el fallo que tumbó las restricciones a las protestas en medio de pandemia.

Se trata de la magistrada del Tribunal que de oficio ordenó suspender las manifestaciones convocadas para el 28 de abril y 1 de mayo pasados, argumentando motivos de salud pública por el covid-19, y la misma, que tramitaba un incidente de desacato por el derecho a la protesta.

La funcionaria judicial impugnó el fallo del Consejo de Estado que el pasado 23 de junio le ordenó no tomar ese tipo de decisiones.

En el recurso, la magistrada del Tribunal dice que los jueces sí pueden limitar derechos, y que las leyes existentes le permiten en el caso de la protesta se puede conciliar el derecho de la manifestación con otros derechos.

“…toda vez que su eficacia e inmediatez la hace que sea el mecanismo de defensa judicial expedito, sin que como para el caso, debiera esperarse a una ley del Congreso de la República que establezca la limitación o la restricción de no manifestarse por razones como las que estamos atravesando por causa de IMPEDIR LA EXPANSIÓN DE LA PANDEMIA COVID19. Precisamente, es ahí donde el juez constitucional ante la omisión o falta de ley que así lo consagrara, está facultado para actuar en defensa de otros derechos tan esenciales como es el de la vida y el de la salud.”. señala la impugnación.

Asegura que la decisión en su momento estuvo encaminada a salvaguardar la vida y salud pública e impedir la expansión de la pandemia.

“Luego en mi caso como juez constitucional nunca establecí restricciones, estas ya estaban dispuestas por el legislador extraordinario. He ahí el reto para la justicia constitucional porque no se trataba de que se estuviera impidiendo ejercer el derecho a manifestarse, era que se podía reclamar de otras maneras para proteger la vida no solo de los marchantes sino de muchos colombianos”.

El Consejo de Estado deberá analizar los argumentos de la magistrada.