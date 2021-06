“Hay una gran distancia en 9 puntos”: Comité de paro

Tras una jornada de cerca de 10 horas de negociaciones entre el Comité de Paro y el Gobierno Nacional, el consejero presidencial Emilio Archila anunció que se lograron acuerdos en 16 puntos. Sin embargo, el representante de las plataformas de Derechos Humanos, Luciano Sanin, detalló que aún quedan 11 puntos que están muy cerca de llegar a un acuerdo y 9 con grandes discrepancias.

El diálogo está centrado en un documento que establezca garantías para la protesta social. El pasado 24 de mayo se había llegado a un pre acuerdo. Sin embargo, el 29 de Mayo el gobierno solicitó modificar gran parte del texto. El comité de paro asegura que esto se debe a un deseo del gobierno de dilatar las negociaciones.

Por su parte el jefe negociador, Emilio Archila, expresó la preocupación del gobierno nacional por los bloqueos: “Anotamos que los bloqueos continúan produciendo muchísimo dolor para el país. Para los empresarios, para los empleos que se están perdiendo. Además, nos preocupa el efecto que están teniendo las continuas manifestaciones en pleno pico de Covid”.

Frente a esto el comité de Paro ha dicho que se están haciendo avances para el desbloqueo pero que esto responde a procesos autónomos en las diferentes regiones del país y no a un llamado del comité nacional de Paro. Tambien, señalaron que los problemas en la prestación de servicios de salud no corresponden al apro sino a “28 años de un sistema de salud que pone barreras y no garantiza el derecho a la salud”.