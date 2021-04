Compensar se quedó sin vacunas y otras EPS advierten sobre escasez

Luego de que la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, advirtiera al Gobierno Nacional sobre la escasez de vacunas contra el Covid-19 y, además confirmara el inicio del re-agendamiento de algunas citas, especialmente las de aplicación de segundas dosis, la EPS Compensar anunció que se quedó sin inmunizantes.

“Desde el día de ayer agotamos las vacunas que teníamos disponibles y en este momento no contamos con biológicos para primeras ni segundas dosis, razón por la cual los agendamientos pendientes han sido cancelados y no tendremos atención en nuestros puntos de vacunación hasta tanto no recibamos nuevas vacunas por parte de las autoridades sanitarias”, confirmó la EPS en un comunicado.

Una situación similar reporta Famisanar, esta EPS confirmó a Caracol Radio que, a la fecha sólo le quedan vacunas de Pfizer y AstraZeneca, para cumplir con el agendamiento hasta este jueves. “A la fecha hemos aplicado 67. 569 vacunas entre las primeras y segundas dosis y actualmente estamos vacunando a mayores de 65 años”, añadió la entidad.

Por su parte, la EPS Sanitas se quedó sin cómo garantizar las segundas dosis de Sinovac, por lo que esas citas fueron re-agendadas y Salud Total dice que, aún tienen dosis, aunque no descarta que estas se agoten y tengan que cancelar y re-agendar las citas, lo cual informarán a sus usuarios.