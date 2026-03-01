15 Dantas de montaña y tres crías registradas en zona rural de Salento y Filandia en el Quindío
Las cámaras trampa son fundamentales para estos registros
Carolina Valencia, bióloga de la CRQ
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Armenia
La noticia animal está en el Quindío, donde la autoridad ambiental ha registrado en zonas rurales de Salento y Filandia, 15 dantas de montaña y tres crías y por eso buscan seguir protegiendo esta especie.
Dentro del Plan de Manejo de la Danta de montaña, la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ informó resultados positivos derivados del monitoreo sistemático que se adelanta desde 2025 en la zona norte del departamento.
A través de la instalación estratégica de cámaras trampa en áreas rurales de los municipios de Salento y Filandia, la Corporación logró el registro confirmado de 15 individuos de esta especie catalogada como amenazada en Colombia.
Más información
Entre los hallazgos más relevantes se destacan registros fotográficos y en video de tres crías, lo que representa un indicador positivo de reproducción y estabilidad poblacional: dos crías fueron registradas durante la vigencia 2025 y una más en lo corrido de 2026.
Carolina Valencia, bióloga de la CRQ agregó “La danta de montaña es una especie sombrilla y bioindicadora del estado de conservación de los ecosistemas altoandinos. Su presencia y reproducción en el norte del Quindío evidencian avances en la conservación de hábitats estratégicos”
Cortesía CRQ Quindío
Este ejercicio técnico también respondió a una prioridad sanitaria derivada de reportes generados en el departamento de Risaralda, donde se alertó sobre la presencia de individuos afectados por miasis (infección causada por larvas de mosca).
Frente a esta situación, “la CRQ fortaleció el monitoreo en corredores biológicos estratégicos y zonas de tránsito de la especie, con el fin de verificar la condición sanitaria de los individuos presentes en el territorio quindiano.
Como resultado del seguimiento realizado, la Corporación ratifica que en el departamento del Quindío no se han identificado individuos infectados por miasis hasta la fecha
Los dos reportes que se han generado posiblemente corresponden a individuos en tránsito, que presuntamente se habrían desplazado desde Risaralda hacia el Quindío, sin evidencia de permanencia estable en el departamento.
Adrián Trejos
Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...