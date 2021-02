“El texto me atribuye comentarios que no dije” Vivanco al consejero Archila

El director de las Américas de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, aseguró que en sus declaraciones de esta semana no hizo afirmaciones que le adjudicó el consejero Emilio Archila, en comentarios a medios.

“No, yo, al contrario, reconozco, aprecio y felicito el trabajo que se hace por parte de la consejería de Archila”, dijo Vivanco en un hilo de Twitter, a propósito de una declaración del funcionario en el diario El Tiempo.

Le puede interesar:

En su cuenta de Twitter asegura que el texto que se le atribuye no corresponde a una declaración suya. “Primero, el texto me atribuye entre comillas comentarios que no dije. De hecho, en la reunión destaqué los esfuerzos del Dr. Archila (no del gobierno en general)”.

“Creo que el gobierno, en cabeza de Archila, ha hecho importantes esfuerzos en especial en materia de reincorporación y PDET. Pero, como señalamos en el informe, es necesario hacer esfuerzos mayores sobre reforma integral rural, políticas de drogas y desmantelamiento”, subrayó Vivanco.

Añade que varias de las políticas del acuerdo de paz que fueron diseñadas para proteger a los defensores de los derechos humanos han tenido hasta el momento una implementación muy pobre y afirma en sus redes sociales que “así se lo dije al Presidente”.