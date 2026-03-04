Fuerte temblor en Colombia HOY 4 de marzo: Magnitud, epicentro y zonas afectadas
El sismo tuvo como epicentro al municipio de Villanueva, en La Guajira
En la tarde de este miércoles 4 de marzo, se presentó un fuerte temblor en Colombia. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la magnitud fue de 4.0 con una profundidad de 53 km.
¿Dónde se sintió el temblor?
El SGC confirmó que el sismo fue en Villanueva- La Guajira. Hasta el momento, varias personas de Valledupar reportan también el sismo.
¿Por qué se presentan tantos temblores en Colombia?
El territorio colombiano se encuentra sobre fallas geológicas activas que, al liberar energía, producen los sismos. Regiones como Bogotá, Bucaramanga, Popayán, Armenia y Pasto están dentro de las zonas con mayor riesgo. Este fenómeno es natural e inevitable, pero conocerlo ayuda a entender la importancia de estar listos ante una eventual emergencia.
Medidas preventivas antes de un temblor
- Identifique los sitios más seguros dentro de su casa o lugar de trabajo, como marcos estructurales o columnas firmes.
- Arme un kit de emergencia con agua, linterna, botiquín, radio y alimentos no perecederos.
- Tenga claras las rutas de evacuación y establezca puntos de encuentro con su familia.
- Asegure muebles, estantes o televisores que puedan caer durante un movimiento fuerte.
- Qué hacer durante el temblor
- Mantenga la calma y evite correr; el pánico puede ser más peligroso que el mismo sismo.
- Protéjase en un lugar seguro, lejos de vidrios y objetos pesados.
- No use ascensores.
- Si está en la calle, aléjese de postes, cables eléctricos y fachadas.
- Si conduce, detenga el vehículo y no obstruya las vías de emergencia.
- Acciones posteriores
- Revise la seguridad de la vivienda antes de volver a entrar.
- Evite encender fuego si percibe olor a gas.
- Infórmese únicamente por fuentes oficiales como el Servicio Geológico Colombiano.
- Prepárese para posibles réplicas.
- La mejor herramienta frente a los temblores en Colombia no es la predicción, sino la prevención.