Fuerte temblor en Colombia HOY 4 de marzo: Magnitud, epicentro y zonas afectadas

En la tarde de este miércoles 4 de marzo, se presentó un fuerte temblor en Colombia. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la magnitud fue de 4.0 con una profundidad de 53 km.

¿Dónde se sintió el temblor?

El SGC confirmó que el sismo fue en Villanueva- La Guajira. Hasta el momento, varias personas de Valledupar reportan también el sismo.

¿Por qué se presentan tantos temblores en Colombia?

El territorio colombiano se encuentra sobre fallas geológicas activas que, al liberar energía, producen los sismos. Regiones como Bogotá, Bucaramanga, Popayán, Armenia y Pasto están dentro de las zonas con mayor riesgo. Este fenómeno es natural e inevitable, pero conocerlo ayuda a entender la importancia de estar listos ante una eventual emergencia.

Medidas preventivas antes de un temblor