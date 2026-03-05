Atentan contra candidata a la Cámara por el Atlántico: Gobierno pide activar medidas de seguridad

La candidata a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico, María Bolívar Maury, fue víctima de un atentado contra su vida.

La candidata a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico, María Bolívar Maury, fue víctima de un atentado contra su vida cuando una motocicleta interceptó el vehículo en que se movilizaba y disparó tres veces contra él en una vía del departamento. Los tres proyectiles impactaron el automóvil sin que la candidata resultara herida.

La candidata relató los hechos ocurridos la noche del ataque, cuando un motociclista interceptó su vehículo en plena carretera y disparó en tres ocasiones.

“Yo, ayer en la noche, sufrí un atentado contra mi vida. En la carretera, el miedo tocó mi puerta de la forma más violenta. Una motocicleta interceptó el vehículo en el que me movilizaba y disparó tres veces contra él. Tres disparos impactaron el vehículo, tres intentos de callar una voz, de silenciar una vida”, señalo la aspirante.

El hecho fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá adelantar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer la autoría material e intelectual del atentado.

En meses recientes, la candidata ha denunciado públicamente presuntos casos de corrupción y compra de votos en distintos municipios del departamento.

La candidata indicó, que recibió amenazas a través de redes sociales, dirigidas tanto contra ella como contra su familia, lo que generó preocupación en su entorno cercano.

Pronunciamiento del Gobierno

El ministro del Interior Armando Benedetti rechazó el atentado contra la candidata a la Cámara por el departamento del Atlántico, María Bolívar Maury.

El jefe de la cartera política pidió acompañamiento de la Policía Nacional y exigió el trasladado de toda información a la Unidad Nacional de Protección para que se activen las medidas de emergencia correspondientes.

“En Colombia no hay lugar para la intimidación ni para la violencia contra quienes participan en política. El Gobierno nacional actuará con toda la determinación para proteger la vida, las garantías y el ejercicio libre de la democracia”, reiteró Benedetti.

Partido Político

El Partido Alianza Social Independiente (ASI), colectividad por la que aspira Bolívar, rechazó el ataque y aseguró que el atentado representa una grave amenaza contra su vida, su familia y el libre ejercicio de la política en Colombia.

El partido explicó que el esquema de protección del vehículo evitó consecuencias fatales, pese a los disparos que impactaron la camioneta. La colectividad también expresó su preocupación por el clima de violencia que enfrentan líderes políticos y sociales en el país y pidió a las autoridades reforzar las medidas de seguridad.